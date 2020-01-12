Актриса Галина Польских прокомментировала слухи о своей госпитализации

Звезда кино якобы перенесла гипертонический криз

Галина Польских Фото: Telegram-канал Mash

12 января в сети появилась информация, что известная актриса Галина Польских перенесла гипертонический кризис и была госпитализирована в Москве. Звезда кино рассказала о состоянии своего здоровья и прояснила ситуацию.

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Так, Telegram-канал Mash пишет, что у 80-летней советской и российской актрисы случился гипертонический криз. Ей оказали экстренную медицинскую помощь в одной из клиник Москвы, а также, решается вопрос о госпитализации артистки.

Вскоре Галина Польских рассказала о состоянии своего здоровья и прокомментировала слухи о своей госпитализации.

"Я отравилась, что-то не то съела, вызвала скорую. Никакого криза у меня, слава Богу, не было. Это все клевета и вранье, не верьте. Сейчас чувствую себя хорошо, дома уже", – передает слова актрисы "Вечерняя Москва".

Напомним, что Галина Польских сыграла более, чем в 100 фильмах и сериалах. Среди ее самых запоминающихся работ – роли в картинах "По семейным обстоятельствам", "Человек с бульвара Капуцинов", "Любить по-русски", "Леди Босс", "Моя прекрасная няня" и другие.

Польских была в браке дважды. Она также воспитала двоих дочерей – Ираду и Марию.

Недавно мы писали, что в Москве после падения экстренно госпитализировали известного актера.

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