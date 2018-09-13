Актриса Холли Берри дебютирует в режиссерском кресле

Звезда снимет спортивную драму

Холли Берри. Фото: AFP

Голливудская актриса Холли Берри, которая недавно подколола принца Гарри, собралась дебютировать в качестве режиссера со спортивной драмой Bruised. Дебютная режиссерская работа оскароносной кинозвезды расскажет о смешанных единоборствах ММА, передает The Hollywood Reporter.

Актриса исполнит в фильме главную роль и сыграет женщину-бойца Джеки, которая готовится к спортивному поединку с жестокой соперницей, восходящей звездой ММА. Кроме того, в центре сюжета окажутся отношения главной героини с ее 6-летним сыном. Пытаясь стать хорошей мамой, главная героиня будет бороться с собственными внутренними демонами.

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Производством картины займется киностудия Thunder Road Pictures. По предварительной информации, съемки фильма начнутся в марте 2019 года. Дата премьеры картины пока неизвестна.

Напомним, актриса Холли Берри 14 августа отпраздновала свое 52-летие. На ее странице в Instagram появились забавные фото и видео, на которых актриса с подругами обмазывают друг друга тортом.