Актриса и певица Оливия Ньютон-Джон в третий раз борется с раком

В 1992 году у Оливии впервые был диагностирован рак молочной железы

Оливия Ньютон-Джон. Фото: Getty

В новом интервью Sunday Night 69-летняя австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон подтвердила, что она в третий раз борется с раком, впервые рассказав о болезни в 2013 году.

В 1992 году у Оливии впервые был диагностирован рак молочной железы. Когда незначительная автомобильная авария в 2013 году привела к тому, что болезнь обнаружили снова, артистка рассказала, что решила публично не говорить об этом: "Я подумала, что это моя жизнь, и просто решила оставить это личным",- вспоминает Ньютон-Джон.

Теперь, как рассказала певица, врачи обнаружили у нее опухоль у основания позвоночника в прошлом году. Оливия призналась, что прошла лучевую терапию, а также принимает различные средства, в том числе медицинскую марихуану, которую ее муж, Джон Истерлинг, выращивает на ранчо пары в Санта-Барбаре.

Ньютон-Джон говорит, что она остается оптимистом и намерена снова победить болезнь. "Я верю, что одержу победу, и это моя цель", – сказала она.

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