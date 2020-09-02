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Актриса из "Ривердейла" оказалась реальным спецагентом ФБР под прикрытием

Сегодня, 11:25

Марисоль Николс работала на разведку в течение восьми лет

46-летняя американская актриса Марисоль Николс, которая известна многим по роли Гермионы Лодж в сериале "Ривердейл", оказалась агентом ФБР. В течение восьми лет актриса совмещала съемки в кино с работой в разведке, сообщает Marie Claire.

Отметим, что Николс играла в нескольких проектах, связанных с миром преступлений, но никто даже не подозревал, что актриса окажется агентом не только на экране, но и в жизни.

Марисоль Николс стала агентом Федерального бюро расследований США в 2012 году, когда у нее начались проблемы в актерской карьере. Николс помогала ФБР вычислять педофилов и расследовать преступления, связанные с сексуальным рабством.

Марисоль Николс
Марисоль Николс
Фото: Getty Images

В спецоперациях Марисоль играла роль родителя-сутенера, который сводит своего ребенка с педофилом. Также в некоторых случаях ей удавалось сыграть роль ребенка, чтобы поймать преступника.

Марисоль принимала участие в операциях, связанных с противодействием сексуальному насилию над детьми по всему миру.

Ее историей заинтересовались телекомпании в США. Sony Pictures Television находится на ранней стадии разработки проекта, в котором Николс будет продюсером и, вероятно, сыграет главную роль.

Напомним, сериал "Ривердейл" продлили на новый сезон.

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