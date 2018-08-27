Актриса Мила Йовович снялась в фильме модного дома Kenzo

Короткометражка называется The Everything ("Все")

Милла Йовович в тизера фильма дома Kenzo

Известная актриса Мила Йовович, которая недавно показала фото своей дочери, снялась в короткометражном фильме модного дома Kenzo. В сети уже появился тизер ленты.

Режиссером картины выступил Умберто Леон, креативный директор бренда. Короткометражка называется The Everything ("Все").

Милла Йовович

Действие фильма разворачивается вокруг группы подростков, которые владеют суперспособностями. Милла Йовович играет их наставницу. Все персонажи картины появляются в одежде из осенней коллекции Kenzo.

Милла Йовович

Премьера короткометражного фильма "Все" состоится на неделе моды в Нью-Йорке, которая пройдет с 6 по 14 сентября этого года.

Милла Йовович

Напомним, недавно Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила эмоциональный пост с политическим подтекстом, в котором размышляет на тему разделения семей мексиканских беженцев на границе с США.