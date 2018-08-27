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Актриса Мила Йовович снялась в фильме модного дома Kenzo

Короткометражка называется The Everything ("Все")

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Милла Йовович в тизера фильма дома Kenzo
Милла Йовович в тизера фильма дома Kenzo

Известная актриса Мила Йовович, которая недавно показала фото своей дочери, снялась в короткометражном фильме модного дома Kenzo. В сети уже появился тизер ленты.

Режиссером картины выступил Умберто Леон, креативный директор бренда. Короткометражка называется The Everything ("Все").

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Милла Йовович

Действие фильма разворачивается вокруг группы подростков, которые владеют суперспособностями. Милла Йовович играет их наставницу. Все персонажи картины появляются в одежде из осенней коллекции Kenzo.

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Милла Йовович

Премьера короткометражного фильма "Все" состоится на неделе моды в Нью-Йорке, которая пройдет с 6 по 14 сентября этого года.

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Милла Йовович

Напомним, недавно Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила эмоциональный пост с политическим подтекстом, в котором размышляет на тему разделения семей мексиканских беженцев на границе с США.

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Источник: "Сегодня"
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