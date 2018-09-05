Актриса Ольга Куриленко отдохнула в Бердянске: яркие фото

Звезда выложила фото и видео из родного города и показала школу, где училась

Ольга Куриленко. Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Звезда Голливуда с украинскими корнями Ольга Куриленко любит делиться снимками из Украины. Оказывается, актриса провела последние летние дни в родном Бердянске.

38-летняя звезда, прославившаяся после роли в фильме о Джеймсе Бонде, выложила фото и видео из родного города и показала школу, где училась.

Ольга Куриленко в Бердянске Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

"Последние дни лета ... На пляже Азовского моря, где я провела много лет своего детства", – написала знаменитая актриса.

Отметим, что Куриленко родилась в Бердянске, а в подростковом возрасте попала в Париж, где начала работать моделью, а затем начала изучать актерское искусство.

Ольга Куриленко в Бердянске Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

В 2015 году Ольга родила первенца – сына Александра Макса Горацио. Отцом мальчика является актер и журналист Макс Бенитц, известный по фильму "Хозяин морей: На краю Земли".

Напомним, Ольга Куриленко снялась в новой комедии "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" с Роуэном Аткинсоном.

Также она появится в главной роли в триллере "Мара".