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Актриса Ольга Куриленко отдохнула в Бердянске: яркие фото

Звезда выложила фото и видео из родного города и показала школу, где училась

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Ольга Куриленко. Фото: instagram/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко. Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Звезда Голливуда с украинскими корнями Ольга Куриленко любит делиться снимками из Украины. Оказывается, актриса провела последние летние дни в родном Бердянске.

38-летняя звезда, прославившаяся после роли в фильме о Джеймсе Бонде, выложила фото и видео из родного города и показала школу, где училась.

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Ольга Куриленко в Бердянске
Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/
"Последние дни лета ... На пляже Азовского моря, где я провела много лет своего детства", – написала знаменитая актриса.

Отметим, что Куриленко родилась в Бердянске, а в подростковом возрасте попала в Париж, где начала работать моделью, а затем начала изучать актерское искусство.

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Ольга Куриленко в Бердянске
Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

В 2015 году Ольга родила первенца – сына Александра Макса Горацио. Отцом мальчика является актер и журналист Макс Бенитц, известный по фильму "Хозяин морей: На краю Земли".

‪Ending this perfect holiday with a final dip in the sea!‬ Заканчиваю эти прекрасные каникулы купанием в Азовском море! #Berdyansk #Azovsea

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

Напомним, Ольга Куриленко снялась в новой комедии "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" с Роуэном Аткинсоном. 

Также она появится в главной роли в триллере "Мара".

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Бердянск актриса звезда Ольга Куриленко
Источник: "Сегодня"
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