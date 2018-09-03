"Актрисой я стала против своей воли": Кейт Бланшетт в чувственных образах снялась для модного журнала

В журнале появилось интервью, в котором Кейт рассказала о том, как стала всемирно известной актрисой и призналась, что никогда не мечтала о карьере в Голливуде

Кейт Бланшетт. Фото: Harper’s Bazaar Кейт Бланшетт. Фото: Harper’s Bazaar Кейт Бланшетт. Фото: Harper’s Bazaar Кейт Бланшетт. Фото: Harper’s Bazaar Кейт Бланшетт. Фото: Harper’s Bazaar 1/5

Известная австралийская актриса Кейт Бланшетт, которая снялась в новом атмосферном фэнтези "Тайна дома с часами", стала главной героиней октябрьского номера британской версии журнала Harper’s Bazaar.

49-летняя актриса снялась в элегантной фотосессии Уилла Дэвидсона, появившись на страницах модного глянца в нарядах из новых коллекций таких брендов, как Givenchy, Alexander McQueen и Gucci.

Также в журнале появилось интервью, в котором Кейт рассказала о том, как стала всемирно известной актрисой и призналась, что никогда не мечтала о карьере в Голливуде.

"Когда я закончила школу, единственное, о чем я мечтала, это связать свою жизнь с профессией, которая позволит мне путешествовать. Я никогда не стремилась к известности и славе. Я думала, что начну строить карьеру в сфере визуального искусства или архитектуры. Актрисой я стала, скорее, против своей воли", – говорит она.

Бланшетт также призналась, что часто думает о том, чем будет заниматься в будущем, когда завершит карьеру актрисы:

"Я пока не знаю, что буду делать дальше. Я чувствую, что у меня есть еще несколько лет в Голливуде. Я буду работать в этой сфере до тех пор, пока будут предложения. А если их не будет, то я займусь чтением книг, которые давно хотела прочитать и просмотром фильмов, которые я давно хотела посмотреть", – признается звезда.

Напомним, Кейт Бланшетт 14 мая отпраздновала свой день рождения. Мы сделали подборку лучших фильмов, в которых Кейт сыграла незабываемые роли.