Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану – СМИ

Актриса пребывает под охраной в одной из московских клиник

Анастасия Заворотнюк

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Уже несколько дней звезда сериала "Моя прекрасная няня" пребывает в коме в одной из больниц Москвы. Недавно российский адвокат, чья клиентка находится в той же клинике, что и актриса, рассказал, как сейчас себя чувствует Анастасия Заворотнюк.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

А теперь появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в результате активности журналистов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По заявлениям прессы, Анастасия сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы, где постоянно дежурят представители СМИ. Сообщается также, что на территорию клиники неоднократно пытались проникнуть съемочные группы.

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

После ряда неприятных инцидентов сотрудники больницы приняли решение выставить круглосуточную охрану – на этаже и возле палаты, где лежит Анастасия.

Ранее мы также писали, что муж Анастасии Заворотнюк возвращается к работе. Петр Чернышев должен принять участие в шоу на льду, которое состоится в начале ноября этого года.

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