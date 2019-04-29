Актрису Элину Быстрицкую похоронили в Москве

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля

Элина Быстрицкая Фото: Getty Images

В пятницу, 26 апреля, стало известно о смерти советской актрисы Элины Быстрицкой. Артистка скончалась на 92-м году жизни от тяжелого недуга. Коллеги и близкие простились с Быстрицкой сегодня в Малом театре Москвы, где она работала продолжительное время.

Согласно информации российских СМИ, звезду советского кино похоронили на Новодевичьем кладбище в понедельник, 29 апреля. Панихида, собравшая в здании театра огромное количество людей, желающих провести легендарную артистку в последний путь, началась в полдень.

Известно, что на церемонии прощания с Элиной Быстрицкой присутствовали актеры Зинаида Кириенко, Валерий Баринов и Борис Клюев. Они по очереди выступили с короткой речью, а также выразили слова соболезнования родственникам умершей.

Напомним, Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Все свое детство она провела на территории Украины, но всегда считала себя россиянкой. Актриса была ветераном войны, за что награждена медалями и орденами. Она поддержала аннексию Крыма, а в 2014-м году даже подписала призыв к президенту Украины Виктору Януковичу применить силу.

Подробнее о жизни Элины Быстрицкой мы рассказывали в этом материале.

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