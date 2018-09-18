Актрису Энн Хэтэуэй наградили за борьбу с гендерной дискриминацией

В течение 10 лет Энн участвует в просветительских мероприятиях, занимается благотворительностью, а также ведет борьбу с проблемами неравенства

Энн Хэтэуэй. Фото: Glamour

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая недавно сыграла в новом фильме вместе с Мэттью МакКонахи, посетила 22-й Национальный ужин кампании по правам человека, где стала почетным гостем и получила награду. Ужин состоялся 15 сентября в Вашингтоне, сообщает The Daily Mail.

Отметим, что некоммерческая организация, поддерживающая ЛГБТ-сообщества, наградила американскую актрису Национальной премией HRC (Human Rights Campaign) за равенство полов.

В течение 10 лет Энн участвует в различных мероприятиях, занимается благотворительностью, а также ведет борьбу с проблемами неравенства между мужчинами и женщинами в различных сферах жизни.

Что касается стиля, то для торжества актриса надела белоснежное платье от Vivienne Westwood, которое напоминало наряд невесты. Свой выход Хэтэуэй дополнила белыми босоножками на каблуках и бриллиантовыми украшениями.

Энн Хэтэуэй Фото: instagram.com/annehathaway

Напомним, сейчас Энн активно набирает вес ради новой роли. Но, по словам актрисы, она все равно чувствует давление общества из-за перемен, которые происходят с ее фигурой.