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Актрису Наю Риверу, которая утонула в озере, похоронили в Лос-Анджелесе

Сегодня, 14:30

Похороны прошли спустя две недели после смерти звезды сериала "Хор"

Звезду популярного сериала "Хор" Наю Риверу, которая трагически погибла, утонув в озере, похоронили в Лос-Анджелесе, сообщает People.

33-летняя актриса была похоронена в Мемориальном парке Forest Lawn в Лос-Анджелесе 24 июля, согласно ее свидетельству о смерти. Документ подтверждает, что причиной смерти Риверы было "утопление". Также утверждается, что она умерла "в течение пары минут".

В документе также указано, что не было никаких "других существенных условий, которые способствовали бы ее смерти".

Напомним, Ная Ривера была объявлена пропавшей без вести 8 июля, когда она со своим четырехлетним сыном Джози отправилась на прогулку на лодке по озеру Пиру, штат Калифорния. Мальчика нашли спящим в лодке, он был одет в спасательный жилет. Сын Риверы рассказал полиции, что они с мамой "пошли плавать", после чего Ная не вернулась в лодку.

Ная Ривера
Ная Ривера
Фото: Getty Images

Спасательная операция по поиску Риверы длилась несколько дней, пока актрису не признали погибшей. Позже было найдено тело Наи.

Отметим, что в сериале "Хор" Ная Ривера сыграла чирлидершу Сантану Лопес. В съемках проекта актриса принимала участие с 2009 по 2015 год. После ухода из "Хора" Ривера начала играть в комедии Lifetime "Коварные горничные" в роли новой горничной. Сына Джози Ная родила в сентябре 2015 года от актера Райна Дорси, с которым официально развелась в июне 2018 года.

Звезды, которые рано потеряли родителей – смотрите видео:

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