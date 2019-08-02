Алан Бадоев приоткрыл тайну заработков украинских артистов

Режиссер рассказал о годовых гонорарах Макса Барских и Tayanna

Алан Бадоев Фото: пресс-служба

Украинский режиссер Алан Бадоев, который прокомментировал скандал с клипом Тины Кароль, приоткрыл тайну заработков известных артистов таких, как Макс Барских и Tayanna.

Почему Алан Бадоев работает на выходных, смотрите в коротком видео:

Знаменитость рассказал блогеру Андрею Остапчуку, какие суммы зарабатывают украинские артисты за год. К примеру, Макс Барских получает три миллиона долларов, а TAYANNA – около трехсот тысяч долларов, но эти деньги всегда в обороте. По словам Алана Бадоева, эти суммы со временем увеличатся, сейчас они над этим работают.

21 Июл 2019 в 2:19 PDT INSTAGRAM (@alanbadoev)

"Я никогда не настроен на быстрый заработок, я в него не верю. Все, что пришло быстро, быстро уходит. Я люблю идти как танк – медленно, но верно. Я же занимаюсь, прежде всего, творчеством. Тем, чем я не могу не заниматься. Живу, общаюсь и дружу исключительно с такими людьми. Не потому что я их отсеиваю каким-то образом, а потому что мы притягиваем друг друга", – рассказывает режиссер.

Ко всему, режиссер затронул тему одиночества и личных отношений. Он также признался, что отдает людям много энергии и поэтому любит проводить время сам с собой.

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"В моей жизни ежедневно проходит такое количество людей, что весь мой путь построен на том, чтобы отдавать энергию. На площадке ты забираешь из себя все, что есть, и отдаешь артисту. Поэтому момент одиночества так сладок, невероятен и прекрасен. Когда ты можешь просто погрузиться в себя, как в детстве – зажимаешь нос и опускаешься в полную ванну воды, гул уходит, и ты слышишь голос мамы. Он тебе кажется таким счастливым, пока она на кухне что-то готовит и шумит кастрюлями. И ты думаешь "о, как я счастлив". Одиночество для меня – это некое погружение в ванну", – признается Алан.

Напомним, ранее Алан Бадоев снял невероятный клип для знаменитого певца.

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