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Алан Бадоев прокомментировал прошлый скандал с клипом Тины Кароль

Клипмейкер объяснил причину обвинений со стороны представителей артистки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Алан Бадоев
Алан Бадоев
Фото: instagram.com/alanbadoev

Знаменитый украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев дал откровенное интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьер". Алан ответил на множество интересных вопросов, но одним из самых пикантных стал вопрос о ссоре с представителями Тины Кароль.

Пару лет назад Алана обвинили в том, что он украл художественный прием "клонирование", использованный в клипе Тины Кароль на песню "Я не перестану", снимая клип для Ани Лорак на трек "Новый бывший".

Алан Бадоев
Алан Бадоев
Фото: instagram.com/alanbadoev

"Вы что, с ума сошли? У Лободы я снимал еще лет восемь назад расклонированных женщин. Речь идет о художественном приеме — клонировании. Это обычная фишка. Но клип же совсем о другом. Это глупость", – заявил Бадоев.

Кадры из клипов Тины Кароль и Ани Лорак

"Иногда такие штуки раздуваются для того, чтобы имя другого артиста засветилось", – добавил режиссер.

Отметим, что Алан Бадоев снял десятки клипов топовым артистам СНГ. Сейчас он занимается съемкой видеоработ и продюсированием артистов.

Напомним, Алан Бадоев снимает яркий клип для знаменитого певца.

Ранее Алана Бадоев рассказал в эксклюзивном интервью о самом дорогом клипе. 

Смотрите видео об откровенных и шокирующих признаниях звезд:

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