Алан Бадоев снимет 25 клипов для артистов из Китая

Украинский режиссер начал сотрудничество с международной компанией N.E.W.S

Алан Бадоев Фото: пресс-служба

Украинский режиссер Алан Бадоев стал первым клипмейкером в СНГ, кто, заключив договор межкультурного характера, открыл стране целую индустрию китайского рынка. И тем самым подтвердил статус колыбели музыкального видеопроизводства Восточной Европы.

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За последнее время азиатская шоу-бизнес индустрия сделала большой рывок в развитии мировой популярной музыки и находится в активной фазе своего развития. В приоритете больших компаний, представляющих интересы локальных восходящих и суперзвезд, сотрудничество с лучшими креативными агентствами по всему миру с целью максимального увеличения качества и оригинальности своего контента. Украина в лице Бадоева не стала исключением.

Согласно условиям контракта, подписанного в середине мая с международной компанией N.E.W.S (International celebrity visual IP marketing company), которая занимается предоставлением менеджмент- и маркетинг-услуг многим китайским артистам, BADOEV TEAM в течение первого года сотрудничества обязуется разработать и спродюсировать "под ключ" порядка 25 креативных видеопроектов. Реализация подобной коллаборации станет уникальным прецедентом для музыкальной индустрии страны.

Алан Бадоев снимает клипы для китайских артистов Фото: пресс-служба

"В течение 15 лет я снимаю по всему миру. Работаю с артистами различных жанров музыки, языков и стран. Но особое удовольствие мне доставляет сотрудничество с представителями другой ментальности, музыкантами, которые специально едут в мой родной Киев, чтобы снять себе видео. Это делает меня счастливым. Этот контакт – безусловное начало нового этапа и уровня производства не только для меня как режиссера, а и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии. Для себя же я по-прежнему ставлю те задачи, что и всегда: предоставить клиенту первоклассный продукт, который будет представлять его музыку не только в Китае, но и во всем мире, так как несколько проектов, над которыми мы сейчас работаем, рассчитаны именно на мировой релиз", – комментирует Бадоев.

На данный момент команда Бадоева уже отсняла два видеоклипа для молодого исполнителя – выходца из популярного бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин. Именно с работами от украинского режиссера восходящая поп-звезда начнет карьеру в качестве сольного исполнителя.

Напомним, Алан Бадоев снял невероятный клип для знаменитого певца.

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