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Алан Бадоев снимет 25 клипов для артистов из Китая

Украинский режиссер начал сотрудничество с международной компанией N.E.W.S

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:51
Алан Бадоев
Алан Бадоев
Фото: пресс-служба

Украинский режиссер Алан Бадоев стал первым клипмейкером в СНГ, кто, заключив договор межкультурного характера, открыл стране целую индустрию китайского рынка. И тем самым подтвердил статус колыбели музыкального видеопроизводства Восточной Европы.

Узнайте, как Алан Бадоев проводит выходные:

За последнее время азиатская шоу-бизнес индустрия сделала большой рывок в развитии мировой популярной музыки и находится в активной фазе своего развития. В приоритете больших компаний, представляющих интересы локальных восходящих и суперзвезд, сотрудничество с лучшими креативными агентствами по всему миру с целью максимального увеличения качества и оригинальности своего контента. Украина в лице Бадоева не стала исключением.

Согласно условиям контракта, подписанного в середине мая с международной компанией N.E.W.S (International celebrity visual IP marketing company), которая занимается предоставлением менеджмент- и маркетинг-услуг многим китайским артистам, BADOEV TEAM в течение первого года сотрудничества обязуется разработать и спродюсировать "под ключ" порядка 25 креативных видеопроектов. Реализация подобной коллаборации станет уникальным прецедентом для музыкальной индустрии страны.

Алан Бадоев снимает клипы для китайских артистов
Алан Бадоев снимает клипы для китайских артистов
Фото: пресс-служба

"В течение 15 лет я снимаю по всему миру. Работаю с артистами различных жанров музыки, языков и стран. Но особое удовольствие мне доставляет сотрудничество с представителями другой ментальности, музыкантами, которые специально едут в мой родной Киев, чтобы снять себе видео. Это делает меня счастливым. Этот контакт – безусловное начало нового этапа и уровня производства не только для меня как режиссера, а и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии. Для себя же я по-прежнему ставлю те задачи, что и всегда: предоставить клиенту первоклассный продукт, который будет представлять его музыку не только в Китае, но и во всем мире, так как несколько проектов, над которыми мы сейчас работаем, рассчитаны именно на мировой релиз", – комментирует Бадоев.

На данный момент команда Бадоева уже отсняла два видеоклипа для молодого исполнителя – выходца из популярного бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин. Именно с работами от украинского режиссера восходящая поп-звезда начнет карьеру в качестве сольного исполнителя.

Напомним, Алан Бадоев снял невероятный клип для знаменитого певца.

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