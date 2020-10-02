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Алана Бадоев рассказал, как относится к бойфренду своей 14-летней дочери

Сегодня, 18:19

Молодого человека дочки зовут Эрос

Знаменитый украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев признался, что у его 14-летней дочки Лолиты уже есть бойфренд.

За кулисами концерта своего подопечного Макса Барских в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Алан признался, что во время карантина он нередко общается со своей дочкой Лолитой от брака с Жанной Бадоевой. Сейчас дочь клипмейкера с его экс-супругой проживают в Италии.

"С Лолитой мы постоянно общаемся, каждый день или через день. И мы разговариваем по видеосвязи. К сожалению, из-за пандемии я не видел своего ребенка уже полгода. И для меня это такой вопросик…могу сейчас всплакнуть", – признается Алан.

Алан Бадоев с дочкой Лолитой
Алан Бадоев с дочкой Лолитой
Фото: instagram.com/alanbadoev

Также Бадоев признался, что у его дочери уже есть молодой человек.

"Да, у нее есть парень. Такого же возраста, как и она. И зовут его Эрос", – поделился клипмейкер.

На вопрос журналистов, не ревнует ли он дочь к новому бойфренду, Алан сказал: "Нет конечно, Боже мой, это же так прекрасно! У меня тоже уже была в этом возрасте девушка".

Напомним, Алан Бадоев показал, каким он был в детстве. Ранее Алан Бадоев рассказал в эксклюзивном интервью о самом дорогом клипе.

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