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"Посмотрела в глаза реальности": почему Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Российской певице удалось остаться в дружеских отношениях с продюсером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:43
Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Российская певица и экс-участница группа "ВИА Гра" Альбина Джанабаева на днях сделала неожиданное заявление – ее сотрудничество с продюсером Константином Меладзе завершилось. Теперь у певицы новые планы на сольную карьеру.

Смотрите видео: как Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева проводят отпуск

40-летняя певица после 14 лет работы под попечительством Константина Меладзе призналась, что чувствовала себя ущемленной, поэтому и решила расторгнуть контракт.

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"Константин был моим продюсером, пока я состояла в группе "ВИА Гра". После этого мы остаемся одной семьей. Конечно, у нас с Константином очень доверительные отношения. Я всегда могу посоветоваться с ним, его мнение важно для меня. Но я давно посмотрела в глаза реальности и поняла, что он не может больше продюсировать меня как артистку. У продюсера должен быть полный набор: мужская группа, женская группа, певица, певец... Продюсер должен писать песни. Я этого не дождалась, понимаете. У Константина есть певица, женская группа", — откровенно рассказала "Русскому радио" Альбина Джанабаева. 

Также певица отметила, что ее супруг и родной брат Константина Валерий Меладзе поддерживал ее в принятии такого важного решения. 

Ранее мы также писали, что в сети появилась забавная переписка Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.

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