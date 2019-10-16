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Альбину Джанабаеву заподозрили в использовании чужого паспорта: все подробности

С российской певицей произошел курьезный случай в аэропорту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Российская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая недавно завила об уходе от продюсера Константина Меладзе, угодила в курьезную ситуацию. Во время прохождения таможенного контроля в аэропорту "Шереметьево" ее заподозрили в использовании чужого паспорта и детально расспросили информацию о возрасте.

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Об этой в Instagram рассказала сама 40-летняя артистка, правда, эту ситуацию она обыграла по-своему. Супруга Валерия Меладзе решила сделать себе комплимент, рассказав, что пограничник в аэропорту спросил ее о возрасте, так как не поверил, что она предоставила подлинные документы.

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"На пограничном контроле сотрудник, глядя в мой паспорт, спросил: "Сколько вам полных лет?". Я растерялась, если честно, и даже напрягалась. Обычно детей могут спросить, "сколько лет, с кем летишь, как зовут родителей", а тут....
В общем, при моих встречных вопросах выяснилось, что парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому. И что реальность не совпадает с паспортными данными. Вот ведь! Радоваться надо! И учимся делать комплименты", – написала Альбина.

Но у сотрудника пограничной службы совсем другая версия происшедшего. Мужчина рассказал одному из Telegram-каналов Dark Cosmo, что вопрос о возрасте он задал не с целью сделать комплимент, а совсем по другому поводу.

"Подобные внезапные вопросы — про возраст, знак зодиака, город рождения и т. д. мы задаем не с целью комплиментов, а для проверки — знает ли хозяин паспорта его данные. Особенно в случаях с девушками, когда есть подозрения, что они летят для занятия проституцией. Так что, как говорится, ничего личного", — рассказал офицер пограничного контроля.

Ранее мы также писали, что в сети появилась забавная переписка Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.

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