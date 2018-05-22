Алек Болдуин и его супруга Хилария впервые показали фото новорожденного сына

Малыш появился на свет 17 мая

Алек и Хилария Болдуин. Фото: Getty

Несколько дней назад 60-летний голливудский актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом. Об этом стала известно благодаря трогательному снимку, который на своей странице в Instagram опубликовала его 34-летняя супруга Хилария Болдуин. "Он уже здесь! Он прекрасен! 3,6 кг", – подписала фото Хилария.

Теперь на ее страничке в Instagram появилось фото новорожденного малыша. "Счастливы представить вам Ромео Алехандро Дэвида Болдуина", – подписала фото Хилария.

Сын Алека и Хиларии Болудин Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Отметим, что Алек и инструктор по йоге Хилария поженились в 2012 году и воспитывают троих детей: 4-летнюю Кармен, 2-летнего Рафаэля Томас Болдуин и полуторагодовалого Леонардо. От предыдущего брака со знаменитой актрисой и моделью Ким Бесингер у Алека Болдуина есть 22-летняя дочь Айрленд.

Напомним, в апреле Алеку Болдуину исполнилось 60 лет. Мы вспомнили лучшие фильмы с его участием.

Также дочь Алека Болдуина Айрленд недавно снялась полностью обнаженной. Девушка обнажилась для PETA, организации, ведущей борьбу за права животных. В такой же фотосессии когда-то приняла участие и ее мама, знаменитая актриса и модель Ким Бейсингер.

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