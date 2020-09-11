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Алек и Хилария Болдуин рассекретили имя пятого ребенка

11 сентября, 11:27

Пара также раскрыла значение имени новорожденного сына

Во вторник, 8 сентября, 62-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария стали родителями в пятый раз. У пары родился мальчик. Звездные родители рассекретили его имя не сразу, а лишь спустя несколько дней.

На своей странице в Instagram Хилария Болдуин опубликовала фото мальчика, назвала его вес при рождении и рассказала, как они с Алеком назвали малыша.

"Мы хотели бы познакомить вас с Эдуардо Пау Лукасом Болдуином. Родился 8 сентября 2020 года в 19:46 (по местному времени – прим.ред). Он весил 3400 граммов. Его имя означает "богатый хранитель мира и света". Мы любим тебя, малыш Эду", – подписала снимок Хилария.

Сын Алека и Хиларии Болдуин
Сын Алека и Хиларии Болдуин
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Отметим, что о беременности Хиларии стало известно в апреле этого года. Женщина не спешила делиться радостной новостью с миром, поскольку ранее у нее было два выкидыша. Хилария не теряла надежду выносить и родить пятого ребенка, что ей, к счастью, удалось.

Алек и Хилария также воспитывают еще четверых детей: 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео.

Алек и Хилария Болдуин с детьми
Алек и Хилария Болдуин с детьми
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Дочь Алека Болдуина избили и ограбили – смотрите видео:

Напомним, певец Эд Ширан впервые стал отцом и рассекретил необычное имя ребенка.

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