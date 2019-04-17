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Алекс Родригес признался, что полгода готовился сделать предложение Дженнифер Лопес

Жених Дженнифер Лопес тщательно готовился к знаменательному событию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:27
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

В марте 2019-го стало известно о том, что 49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз. Избранником артистки стал бизнесмен и бывший баскетболист Алекс Родригес. Предложение состоялось во время совместного отдыха на Багамах, и это было очень трогательно и романтично.

А на днях в программе Джимми Феллона The Tonight Show Алекс Родригес признался, как готовился к знаменательному событию. Бизнесмен начал подготовку за полгода и отрепетировал каждую деталь, даже становился на колено перед своим ассистентом, представляя, как делает предложение любимой.

"На подготовку ушло примерно шесть месяцев. И это произошло на пляже на Багамах. Но что действительно интересно, так это то, что я три дня репетировал – ходил на пляж со своим ассистентом, где опускался перед ним на колено и делал ему предложение", – признается Родригес.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/jlo

Более того, жених Джей Ло в течение нескольких дней ходил на пляж, чтобы вычислить, в какое время самый красивый закат.

"Я ждал идеального заката. В первый день красивый закат был в 18:27, на следующий – в 18:29. На третий день пошел дождь. В итоге я запланировал все на 18:29. И все получилось", – говорит Алекс.

Устоять перед такими стараниями очень сложно (да и зачем?), и красотка Дженнифер Лопес сразу ответила возлюбленному согласием.

Однако вскоре после радостной новости в сети появилась информация о якобы измене Родригеса. Пара дала понять, как относится к подобным слухам, многочисленными совместными выходами и поцелуями. Кроме того, вероятная "любовница" Алекса прокомментировала эти сплетни.

Ранее мы показали, как изменились голливудские красотки, среди которых и Дженнифер Лопес, за 30 лет.

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