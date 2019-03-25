Александр Цекало отметил 58-летие с новоиспеченной 27-летней супругой в Италии

Супруги отметили 58-летие шоумена и продюсера

Дарина Эрвин и Александр Цекало

Знаменитый российский шоумен, телеведущий, актер и продюсер Александр Цекало в середине марта связал себя узами брака с 27-летней Дариной Эрвин. За плечами у Цекало – три брака, последний – с сестрой певицы Веры Брежневой, Викторией Галушкой. У экс-супругов двое детей: 10-летняя Александра и 6-летний Михаил.

Отметим, что Дарина и Александр поженились в Беверли-Хиллз, где, как известно, проживает Эрвин. Известно также, что у девушки казахские корни. Себя она позиционирует художницей, но в некоторых источниках отмечается, что Дарина снималась в голливудском кино в массовке, а также пробует себя в модельном бизнесе.

Александр Цекало и Дарина Эрвин Фото: instagram.com/darina.ervin

Кроме этого, в интервью росСМИ родной отец Дарины, казахский бизнесмен Бахыт Сапаров заявил, что он против отношений его дочери. Он также отметил, что Дарина выдает себя не за ту, кем является на самом деле и всю жизнь живет на обеспечении других.

Дарина Эрвин Фото: instagram.com/darina.ervin

Отметим, ранее пару неоднократно замечали папарацци. Тогда все думали, что ведущий изменяет своей тогдашней супруге Виктории Галушко. Однако ведущий поспешил опровергнуть эту информацию, заявив, что давно не живет с Викторией, а на Дарине собирается жениться.

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