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Александр Цекало впервые прокомментировал отношения с новой женой: "Я очень люблю Дарину"

Продюсер женился в четвертый раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Александр Цекало с новой супругой Дариной Эрвин
Александр Цекало с новой супругой Дариной Эрвин
Фото: instagram.com/kuriatnik.ru

В начале марта 2019 стало известно, что Александр Цекало женился в четвертый раз. Избранницей российского продюсера стала Дарина Эрвин. Недавно пара впервые появилась на публике в качестве мужа и жены.

А на днях в программе "Белая студия" Александр Цекало прокомментировал отношения с новой супругой Дариной Эрвин: "Я очень люблю Дарину, свою жену. И для меня сейчас это самое важное. Что было – неважно, что там сзади. Важно что впереди".

Александр Цекало и его четвертая жена Дарина Эрвин
Александр Цекало и его четвертая жена Дарина Эрвин
Фото: instagram.com/zvezdnye_news

Кроме того, Цекало признался, что не мыслит свою жизнь без любви. По словам продюсера, любовь важнее, чем работа.

"Любовь – важнее всего. Вообще важнее всего, даже важнее работы. Я думаю, что без любви правильного всего в работе не будет. В работе можно без любви – на автомате, на связях, на деньгах, на финансовой свободе, на опыте. Но там есть предел. А любовь раздвигает горизонты. Я так думаю, это как наркотик, но только естественный, который нельзя купить", – говорит Александр.

Отметим, до отношений с Дариной Эрвин Александр Цекало состоял в браке с сестрой Веры Брежневой – Викторией Галушкой. Пара воспитывает двоих детей.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева впервые прокомментировала развод сестры с Александром Цекало.

Смотрите видео о том, что Александр Цекало женился на молодой художнице:

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