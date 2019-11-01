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Александр Педан о работе с Сергеем Притулой: "Может задавить"

Педан признался, хотел бы ли он поработать с Притулой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35

Популярный украинский ведущий и влогер Александр Педан, который признался в изменах, откровенно рассказал об отношениях с коллегой Сергеем Притулой. По его словам, они общаются, однако работать вместе телеведущим сложно.

"Все думают, что мы брат и сестра, или мы семья, я не знаю. Ну мы даже не кумовья. То есть мы друзья, мы в абсолютно нормальных отношениях. Серега может задавить, он сильный, он альфа-самец. Он один из тех, кто воспитывает сильный стафф, сильных людей. После Притулы не боятся ничего. Я с ним ставлю себя на равных. И я, наоборот, его постоянно троллю, поддеваю и т.д. Он за это наверное, мне кажется, мы с ним об этом говорили, ценит наши отношения. Я у него многому научился, мне было прикольно тянуться за ним. Потом, когда мы вышли на равных, нам стало немножечко тесно. Наверное, поэтому мы и разбежались. Абсолютно нормально, без ссор", – вспоминает Педан.

Александр Педан и Сергей Притула
Александр Педан и Сергей Притула
Фото: instagram.com/pedanos

На вопрос, согласился ли бы Александр Педан вести проект с Сергеем Притулой, отвечает неоднозначно: "Так чтобы очень хотеть – нет. Но отказываться бы я не стал. Мы за этот момент повзрослели".

Ранее мы также писали, что Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк. В ответ "Богиня ламината" придумала не менее оригинальное наказание для Педана.

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