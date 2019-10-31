Александр Педан об изменах избраннице: "Я был молод"

Телеведущий признался, что изменял жене до свадьбы

Украинский телеведущий и влогер Александр Педан признался, что изменял своей супруге Инне, однако до свадьбы. По словам шоумена, он не уверен, что это можно назвать изменой.

"Смотрите, я был молод, и был период, когда мы встречались с моей женой. Вот в тот период... Можно ли это назвать изменой, я не знаю. Хотите – давайте называть", – признается ведущий.

После свадьбы, как утверждает Александр, он был верен своей жене. Кроме того, шоумен вспомнил, как сделал предложение Инне. Стоит отметить, на тот момент Педану был всего 21 год.

Александр Педан с супругой Инной Фото: instagram.com/pedanos

"Слушай, у меня умная жена. Она такие стратегические вопросы решает за меня. Я ходил, я же не знал, что они уже там все меня женили, вся ее семья. Я начал у нее подживать. Пожил там полгода. Мы поехали к жене в деревню, на всякие праздники. Ну и тут дед говорит: "Так что, я уже рублю свинью?". Я говорю: "Рубите". Я не знал, что свинью рубят на свадьбу, ребята, я не знал этих всех прикольчиков", – говорит Александр.

И вскоре будущий телеведущий решился сделать ответственный шаг.

"Я купил кольцо, сделал ужин у мамы дома, пригласил жену, на колени, все красиво, все плакали, я тоже", – вспомнил Педан.

О сложных ситуациях в отношениях с супругой, а также с коллегой, телеведущим Сергеем Притулой – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк. В ответ "Богиня ламината" придумала не менее оригинальное наказание для Педана.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.