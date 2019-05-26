Александр Педан потроллил Брежневу, Ивлееву и Дорна

Украинский телеведущий спародировал на фото популярных звезд

Александр Педан потроллил Брежневу, Ивлееву и Дорна Фото: instagram.com/pedanos

Известный украинский телеведущий Александр Педан известен своим мастерством перевоплощения. В своем Instagram шоумен часто публикует фото-пародии на известных личностей. На этот раз Педан буквально взорвал сеть новыми снимками, в которых потроллил Веру Брежневу, Ивана Дорна, Катю Варнаву и Настю Ивлееву.

Смотрите эксклюзивное интервью с Александром Педаном:

"В жизни не догадаешься, на кого это пародия. Екатерина Варнава, извини. Ну просто у тебя почти все фото – селфи в машине. Все остальные также извините. Номинация "Гоп-стоп" – Вера Брежнева, "Передаем за проезд", "Проходим внутрь салона" и "Женщина, чего вы пхаетесь, ненормальная что ли?" – троллейбус-мен Иван Дорн и русалка, которая вынырнула из реки Синюха – Настя Ивлеева", – поделился в описании к посту Педан.

Фолловеры ведущего пришли в восторг от этих кадров и шутя отметили, что он очень похож на знаменитостей. "Yа першому фото ти був схожий на Лесю Никитюк", "Я не хочу ничего плохого на кого-то сказать но мне кажется что ПЕДАН выглядит лучше на фотографиях чем оригинал", "Одно лицо", "Вы как всегда неповторимый оригинал", – пишут пользователи.

Не обошла стороной публикацию Александра Педана и Вера Брежнева, которая недавно заявила, что никогда не была украинкой. "Агнище", – написала певица в комментариях.

Ранее Александр Педан показал редкий семейный снимок.

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