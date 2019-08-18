Александр Пономарев обвинил американского исполнителя в плагиате

Украинский певец попросил помощи у своих поклонников

Александр Пономарев Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины Александр Пономарев, который показал архивное совместное фото с Кузьмой Скрябиным, обвинил американского исполнителя Артуро Черезо (Arturo Cerezo) в плагиате. По словам украинца, певец украл его хит "Варто чи ні" (Я люблю тільки тебе), написанный в 2004 году.

О случае с плагиатом Александр Пономарев сообщил на своих страницах в социальных сетях.

INSTAGRAM

"Хочет украсть песню мою американец с компаниями! Уже второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалил, ибо качество предыдущей версии была не лучшей. И после того началось. Речь о песню "Я люблю только тебя". Конечно, буду загонять этих воришек за синие облака, но ... сам прецедент, я в шоке", – написал возмущенный артист.

Пономарев также попросил своих поклонников помочь ему и оставлять комментарии под композицией Артуро Черезо. "П.С. кто знает английский, просьба оставлять комментарии вору, если есть время, можно еще пожаловаться в Youtube", – добавил Пономарев.

Олександр Пономарьов – Варто чи ні (Я люблю тільки тебе)​​

Arturo Cerezo – Invisible

К слову, ранее американская певица Кэти Перри проиграла суд и лишилась авторских прав из-за плагиата.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram