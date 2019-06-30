Александр Пономарев показал архивное совместное фото с Кузьмой Скрябиным

Певец поздравил украинцев с Днем молодежи

Александр Пономарев Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономерев трогательно поздравил украинцев с Днем молодежи. В воскресенье, 30 июня, в своем Instagram артист опубликовал архивное фото с Кузьмой Скрябиным.

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Певец часто удивляет подписчиков старыми снимками. На днях Александр показал кадр со своего выпускного, где будущую звезду совсем не узнать. Сегодня же Пономарев растрогал сеть фотографией со своим коллегой по сцене, который погиб в 2015 году.

На раритетном фото Александр и Кузьма запечатлены во время съемок известного мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". "С Днем молодежи", – лаконично подписал пост Александр Пономарев.

Фолловерам Пономарева пришлась по душе фотография артистов. Подписчики в ответ поздравили Александра с праздником и отметили, что считают мюзикл "Вечера" одним из лучших.

Напомним, что в эфире четвертого выпуска шоу "Голос. Діти 5" Дзидзьо поделился трогательной историей о встрече с Андреем Кузьменко.

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