Александр Пономарев презентовал загадочный тизер нового клипа

Съемки проходили в Португалии

Александр Пономарев. Фото: Instagram

Знаменитый украинский певец Александр Пономарев, который недавно рассказал, что именно ему не нравится в современной украинской музыке, презентовал тизер своего будущего клипа на композицию "Найкраща". Известно, что съемки проходили в Португалии. Режиссером выступил Влад Разиховский.

Поклонники певца отметили в комментариях, что с нетерпением ждут премьеры клипа: "Ми готовi!", "Де уже? Ждемо)", "Чекаю з нетерпінням!", "Сльози й мурахи....", "Чекаємо прем`єру", "С пребольшой благодарностью от васильковчан! Спасибо за прекрасные эмоции! Счастья вашему дому!!!".

Напомним, Александр Пономарев показал, где отмечает юбилей.В своем Instagram артист опубликовал несколько фото с отдыха в Хорватии.

Кроме этого певец презентовал клип на песню "Найкраща". В новом клипе артист предстал в неожиданном, однако неизменно элегантном образе. Режиссером стал Влад Разиховский, среди многочисленных работ которого и клип на композицию Александра "Пленный".