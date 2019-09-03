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Александр Розенбаум попал в реанимацию: что известно о состоянии певца

67-летний певец перенес тяжелую операцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:06
Александр Розенбаум
Александр Розенбаум
Фото: instagram.com/rozenbaum.ru

Известный 67-летний певец Александр Розенбаум попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Выяснилось, что Розенбаум находится в реанимации в результате тяжелой хирургической операции. Сообщается, что музыкант пребывает в тяжелом состоянии – в одной из московских больниц.

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По словам медиков, операция длилась несколько часов, однако завершилась успешно. Сколько еще Александр Розенбаум пробудет в больнице – пока не сообщается.

К слову, в 2018 году в сети появилась новость о том, что Александр Розенбаум болен раком, однако тогда артист опроверг эту информацию.

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Отметим, Александр Розенбаум – советский и российский музыкант, родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде. Окончил медицинский институт, однако в 1980 году профессионально занялся музыкой. Александр Розенбаум. С 2003 по 2005 год был депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". В 2015 году Розенбаум был включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее мы также писали, что известный российский певец Юлиан прокомментировал новость о госпитализации.

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