Александр Рыбак снова покоряет аудиторию Евровидения
Александр Рыбак вновь представит Норвегию на Евровидении
Фото предоставлены «Master Management»
Фото предоставлены «Master Management»
Фото предоставлены «Master Management»
Фото предоставлены «Master Management»
Фото предоставлены «Master Management»
Фото предоставлены «Master Management»
Фото предоставлены «Master Management»
Фото предоставлены «Master Management»
Фото предоставлены «Master Management»
Фото предоставлены «Master Management»
Фото предоставлены «Master Management»
Норвежский певец, скрипач и композитор Александр Рыбак победил в финале национального отбора, и снова представит Норвегию на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне. Певец выступит на Евровидении с авторской композицией "That's How You Write A Song". Напомним, артист уже триумфально победил на "Евровидении-2009" с песней "Fairytale".
Рыбак был приятно шокированным, когда его назвали победителем на сцене в Осло. "Я услышал свое имя и не мог понять значит ли это, что я вылетел или я буду представлять страну в Лиссабоне? Спасибо всем кто голосовал за меня! Я знаю, это будет сложно. Шансы, что один и тот же артист выиграет конкурс дважды, невелики. Это удалось только ирландскому певцу Джонни Логану. Вы знаете, у нас с ним день рождение в один день. Я просто хочу сделать все возможное, чтобы Норвегия гордилась мною!" – сказал Рыбак.
Текст песни "That's How You Write A Song", написанный самим исполнителем, связан с верой в себя и в свои собственные идеи. "В моей песне есть очень важный посыл для людей: нам нужно верить в себя и развивать свой талант! У многих людей есть идеи, но они думают, сомневаются, не верят в себя. Вот таких людей нужно поддерживать! И конечно, всегда нужно верить в победу! – комментирует артист.
На сцене певец представляет интересный номер, в котором играет на музыкальных инструментах, используя современные элементы виртуальной реальности. Также на сцене в постановке с Рыбаком выходят танцоры и музыканты. "Мы работали два месяца над самыми тонкими деталями, так что простота на самом деле кажущаяся. Очень важно, чтобы люди готовы были работать вместе и горели идеей, тогда неважно, сколько денег вложено в шоу. Со своей стороны я очень рад, что в Норвегии люди очень сильно поддерживают меня на конкурсе. Даже если я не пройду в финал, народ все равно будет за меня. Это классное чувство!"– делится Александр.
В зале за Рыбака больше всего переживали, а потом и радовались, его родители. Мама Наталия Валентиновна Рыбак призналась, что хочет поехать и в Лиссабон, чтобы поддержать сына. "Выиграть в нацотборе в этот раз было гораздо сложнее, нежели в первый раз. Я очень сильно переживала. В первый раз это все же проще сделать. Сейчас Саша пришел с определенным статусом, который требует многого. Поэтому я очень счастлива. Я люблю его песню", – рассказала о победе Александра Рыбака в национальном отборе мама.
Так как Рыбак с 2009 года имеет плотный график гастролей и проектов, а после новости о его поездке на Евровидение, количество запросов за 3 дня превысило пять тысяч. Сейчас менеджменту артиста приходится говорить "нет" чаще, чем "да", когда дело касается запросов.
"Очень много запросов со всей Европы и мира. Александр так востребован, но не все это осознают. Например, около 200 изданий хотели взять интервью за неделю до норвежского финала, а реально возможность была сделать 4-5. Рыбак выступает повсюду, проводит большую часть времени заграницей, нежели дома в Осло. Вся команда старается создать график Александра с концертами и интервью так, чтобы уделить достаточно времени СМИ, поклонникам до и во время финала в мае. В Лиссабоне будут 2000 человек прессы. Всем хочется пообщаться с победителем Евровидения 2009, одновременно и участником 2018, который до сих пор сохраняет официальный рекорд на Евровидении. Александр с нетерпением ждет официальные пресс-конференции в Лиссабоне, чтобы пообщаться со всеми и возможно устроить целое шоу", – говорит директор артиста Яна Прядко.
Португалия будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.
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