Александр Рыбак снова покоряет аудиторию Евровидения

Норвежский певец, скрипач и композитор Александр Рыбак победил в финале национального отбора, и снова представит Норвегию на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне. Певец выступит на Евровидении с авторской композицией "That's How You Write A Song". Напомним, артист уже триумфально победил на "Евровидении-2009" с песней "Fairytale".

Рыбак был приятно шокированным, когда его назвали победителем на сцене в Осло. "Я услышал свое имя и не мог понять значит ли это, что я вылетел или я буду представлять страну в Лиссабоне? Спасибо всем кто голосовал за меня! Я знаю, это будет сложно. Шансы, что один и тот же артист выиграет конкурс дважды, невелики. Это удалось только ирландскому певцу Джонни Логану. Вы знаете, у нас с ним день рождение в один день. Я просто хочу сделать все возможное, чтобы Норвегия гордилась мною!" – сказал Рыбак.

Текст песни "That's How You Write A Song", написанный самим исполнителем, связан с верой в себя и в свои собственные идеи. "В моей песне есть очень важный посыл для людей: нам нужно верить в себя и развивать свой талант! У многих людей есть идеи, но они думают, сомневаются, не верят в себя. Вот таких людей нужно поддерживать! И конечно, всегда нужно верить в победу! – комментирует артист.

На сцене певец представляет интересный номер, в котором играет на музыкальных инструментах, используя современные элементы виртуальной реальности. Также на сцене в постановке с Рыбаком выходят танцоры и музыканты. "Мы работали два месяца над самыми тонкими деталями, так что простота на самом деле кажущаяся. Очень важно, чтобы люди готовы были работать вместе и горели идеей, тогда неважно, сколько денег вложено в шоу. Со своей стороны я очень рад, что в Норвегии люди очень сильно поддерживают меня на конкурсе. Даже если я не пройду в финал, народ все равно будет за меня. Это классное чувство!"– делится Александр.

В зале за Рыбака больше всего переживали, а потом и радовались, его родители. Мама Наталия Валентиновна Рыбак призналась, что хочет поехать и в Лиссабон, чтобы поддержать сына. "Выиграть в нацотборе в этот раз было гораздо сложнее, нежели в первый раз. Я очень сильно переживала. В первый раз это все же проще сделать. Сейчас Саша пришел с определенным статусом, который требует многого. Поэтому я очень счастлива. Я люблю его песню", – рассказала о победе Александра Рыбака в национальном отборе мама.

Так как Рыбак с 2009 года имеет плотный график гастролей и проектов, а после новости о его поездке на Евровидение, количество запросов за 3 дня превысило пять тысяч. Сейчас менеджменту артиста приходится говорить "нет" чаще, чем "да", когда дело касается запросов.

"Очень много запросов со всей Европы и мира. Александр так востребован, но не все это осознают. Например, около 200 изданий хотели взять интервью за неделю до норвежского финала, а реально возможность была сделать 4-5. Рыбак выступает повсюду, проводит большую часть времени заграницей, нежели дома в Осло. Вся команда старается создать график Александра с концертами и интервью так, чтобы уделить достаточно времени СМИ, поклонникам до и во время финала в мае. В Лиссабоне будут 2000 человек прессы. Всем хочется пообщаться с победителем Евровидения 2009, одновременно и участником 2018, который до сих пор сохраняет официальный рекорд на Евровидении. Александр с нетерпением ждет официальные пресс-конференции в Лиссабоне, чтобы пообщаться со всеми и возможно устроить целое шоу", – говорит директор артиста Яна Прядко.

Португалия будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.