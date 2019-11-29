Александр Скичко – о том, как повлияла депутатская деятельность на семейную жизнь

Александр также рассказал, планирует ли вернуться на телевидение

Популярный телеведущий, а теперь – нардеп Александр Скичко дал откровенное интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". В ходе разговора депутат рассказал, как работа в ВРУ повлияла на его отношения с женой Елизаветой Юрушевой и детьми, а также признался, планирует ли вернуться на телевидение после 5 лет политической деятельности.

"Ну она и раньше меня, если честно, нечасто видела. Когда я приходил после работы на ТВ, я приходил с такой приятной усталостью. Я мог свободно рассказывать, что у меня там происходило сегодня, какие-то истории. А сейчас, когда я прихожу, когда жена спрашивает, что у меня было на работе, я даже не знаю, с чего начать, если честно. Иногда она может мне задавать какие-то вопросы, я просто не отвечаю. Она очень жалуется, что я ее не слышу. Но просто очень много мыслей, если честно, очень сложно перезагрузиться так", – говорит Александр.

Александр Скичко с женой и детьми Фото: instagram.com/aleksandrskichko

В то же время сейчас, в силу отсутствия корпоративов, у Скичко появились законные выходные – суббота и воскресенье: "Выкроить время, чтобы быть с семьей – на самом деле есть такая возможность. Поэтому семья счастлива".

Кроме того, и родителей он теперь видит чаще. Ведь участок, на котором был избран Александр – это родная для него Черкащина. На обратном пути и к маме успевает.

"Правда, бывает такое, что я приезжаю в Черкассы, их тоже не вижу. И мама очень жалуется, что я был в понедельник в Черкассах. Даже к ней не заехал на обед. Просто не было времени. Вот туда – обратно. Вот не было. Я говорю: мам, ну я уже в пятницу приеду, обязательно заеду", – поделился Скичко.

На вопрос, не планирует ли Александр со временем вернуться на телевидение, он ответил: "Я не могу сейчас забегать так далеко. Ну Савик уже тоже не мальчик. Шустер". Можно предположить, что Александр Скичко вернется на телевидение, однако как ведущий не развлекательных, а политических программ.

Ранее мы также писали, что коллега Александра Роман Грищук стал отцом.

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