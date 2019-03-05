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Александр Скичко перепел хит Олега Винника "Нино"

Ведущий исполнил композицию в эфире шоу "Дивовижні люди"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Александр Скичко
Александр Скичко
Фото: пресс-служба канала "Украина"

В эфире супер-шоу "Дивовижні люди", которое выходит на телеканале "Украина" по субботам в 21:00, ведущий проекта Александр Скичко спел одну из самых популярных песен Олега Винника, а герой проекта удивил неожиданным исполнением хита "Нино" задом наперед.

Одним из участников второго эфира шоу "Дивовижні люди" стал уникальный "человек-реверс" Дмитрий Куценко, который способен переворачивать слова, как магнитофон – он научился петь задом наперед тысячи песен. В рамках задания звездные эксперты загадывали композиции украинских артистов, которые герой должен был исполнить в реверсном порядке.

Маша Ефросинина пожелала, чтобы Дмитрий спел задом наперед мегапопулярную композицию Олега Винника "Нино".

"Однажды я обняла Олега Винника в одном шоу, после этого ко мне на улице подошла женщина и сказала: "Извините, пожалуйста, вы мне не очень интересны, но вас обнимал Винник. Можно я к вам прислонюсь?" Так что – да, я загадала нашему герою хит "Нино", – отметила Маша Ефросинина.

Александр Скичко
Александр Скичко
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Сама Маша петь отказалась, поэтому исполнить эту композицию решил Александр Скичко. Под аккомпанемент рояля ведущий проекта представил новую версию нашумевшего хита. Не смогли удержаться и начали подпевать Александру и зрители в зале, и эксперты проекта.

"Это самый счастливый момент в моей жизни", – прокомментировал свое выступление ведущий. В то же время, эксперты отметили, что у Александра очень неплохие вокальные данные.

Напомним, стало известно, кто победил во втором выпуске шоу "Дивовижні люди".

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Александр Скичко Дивовижні люди
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