Александр Скичко с семьей отдыхает в Дубае и публикует яркие фото

С женой и детьми ведущий посетил самую быструю американскую горку в мире Ferrari World

Александр Скичко. Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Ведущий программы "Зірковий шлях", которая выходит в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:15, Александр Скичко решил вместе с семьей отдохнуть в ОАЭ. Скичко охотно делится на своей страничке в Instagram фотографиями и видео из семейного отдыха.

Александр Скичко с детьми Фото: скриншот

Так, семья #скичкотиков, как их называют друзья и близкие, посетили самую быструю американскую горку в мире Ferrari World в Абу-Даби, музыкальный фонтан, расположенный в искусственном озере площадью свыше 12 га рядом с небоскрёбом Бурдж-Халифа в центре Дубая, а также отдыхают на пляже.

Фото: скриншот

"Одно из любимых занятий в детстве на море – строительство замков из песка. Мог часами сидеть и строить, пока не приходил большой мальчик-крепыш и не делал пародию на Годзиллу", – прокомментировал фото ведущий.

Фото: скриншот

Напомним, 24 октября супруга Александра Скичко Елизавета отметила свой день рождения. Так, кроме огромного букета цветов, ведущий подарил ей акустическую колонку от композитора Жанна Мишеля Жарра в виде белоснежного бульдога.