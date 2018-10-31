Александр Скичко с семьей отдыхает в Дубае и публикует яркие фото
С женой и детьми ведущий посетил самую быструю американскую горку в мире Ferrari World
Ведущий программы "Зірковий шлях", которая выходит в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:15, Александр Скичко решил вместе с семьей отдохнуть в ОАЭ. Скичко охотно делится на своей страничке в Instagram фотографиями и видео из семейного отдыха.
Так, семья #скичкотиков, как их называют друзья и близкие, посетили самую быструю американскую горку в мире Ferrari World в Абу-Даби, музыкальный фонтан, расположенный в искусственном озере площадью свыше 12 га рядом с небоскрёбом Бурдж-Халифа в центре Дубая, а также отдыхают на пляже.
"Одно из любимых занятий в детстве на море – строительство замков из песка. Мог часами сидеть и строить, пока не приходил большой мальчик-крепыш и не делал пародию на Годзиллу", – прокомментировал фото ведущий.
Напомним, 24 октября супруга Александра Скичко Елизавета отметила свой день рождения. Так, кроме огромного букета цветов, ведущий подарил ей акустическую колонку от композитора Жанна Мишеля Жарра в виде белоснежного бульдога.