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Александр Стоянов стал народным артистом Украины: реакция Екатерины Кухар

Премьер Национальной оперы Украины получил почетное звание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Александр Стоянов
Александр Стоянов
Фото: пресс-служба

Звезда мирового балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов принимает поздравления от коллег. Указом Президента ему присвоили звание народного артиста Украины.

Сегодня он не только эталонный артист балета с мировым именем. Александр Стоянов является инициатором ежегодных благотворительных спектаклей. Своим трудом артист смог достичь наивысших результатов в балете и делает неоценимый вклад в популяризацию украинского балета в мире.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

Александр Стоянов уже прокомментировал новое звание на странице в Іnstagram.

"Самое важное для артиста – это когда зритель выходит из зала с переполненными чувствами, когда зритель переживает или радуется вместе с ним, когда полные залы и чувствуешь востребованность. Мы с женой объездили с выступлениями практически весь мир. Видели много интересных постановок и артистов, мировых премьер и восходящих звёзд. И практически всегда появлялось желание показать это в Украине. Последние несколько лет стараюсь работать в этом направлении, и вы знаете, мне нравится это дело. Новые мировые премьеры у нас в театре, одни из лучших балерин и артистов балета из лучших театров приезжают танцевать к нам... И я счастлив и благодарен, что наше государство замечает и поддерживает стремление в развитии культуры. Ведь звание Народного артиста, не скрою, стимулирует на большие свершения. P.S. Народным артистам положено место на Байковом. И нас с женой могут "поселить" вместе, но правда говорят, что там давно уже нет свободных мест", – написал Александр.

Звездная супруга Екатерина Кухар поздравила Александра со знаменательным событием: "Котик....... ты как никто другой этого заслужил..... Ты реактивный двигатель украинского балета!".

Предлагаем вспомнить ТОП-10 самых ярких фотоэпизодов из разных спектаклей с участием Александра Стоянова:

ТОП-10 ярких ролей Александра Стоянова
Фото: пресс-служба
ТОП-10 ярких ролей Александра Стоянова
Фото: пресс-служба
ТОП-10 ярких ролей Александра Стоянова
Фото: пресс-служба
ТОП-10 ярких ролей Александра Стоянова
Фото: пресс-служба
ТОП-10 ярких ролей Александра Стоянова
Фото: пресс-служба
ТОП-10 ярких ролей Александра Стоянова
Фото: пресс-служба
ТОП-10 ярких ролей Александра Стоянова
Фото: пресс-служба
ТОП-10 ярких ролей Александра Стоянова
Фото: пресс-служба
ТОП-10 ярких ролей Александра Стоянова
Фото: пресс-служба
ТОП-10 ярких ролей Александра Стоянова
Фото: пресс-служба
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Ранее мы также писали, что Александр Стоянов показал дочь Анастасию.

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