Александр Стоянов стал народным артистом Украины: реакция Екатерины Кухар
Премьер Национальной оперы Украины получил почетное звание
Звезда мирового балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов принимает поздравления от коллег. Указом Президента ему присвоили звание народного артиста Украины.
Сегодня он не только эталонный артист балета с мировым именем. Александр Стоянов является инициатором ежегодных благотворительных спектаклей. Своим трудом артист смог достичь наивысших результатов в балете и делает неоценимый вклад в популяризацию украинского балета в мире.
Александр Стоянов уже прокомментировал новое звание на странице в Іnstagram.
"Самое важное для артиста – это когда зритель выходит из зала с переполненными чувствами, когда зритель переживает или радуется вместе с ним, когда полные залы и чувствуешь востребованность. Мы с женой объездили с выступлениями практически весь мир. Видели много интересных постановок и артистов, мировых премьер и восходящих звёзд. И практически всегда появлялось желание показать это в Украине. Последние несколько лет стараюсь работать в этом направлении, и вы знаете, мне нравится это дело. Новые мировые премьеры у нас в театре, одни из лучших балерин и артистов балета из лучших театров приезжают танцевать к нам... И я счастлив и благодарен, что наше государство замечает и поддерживает стремление в развитии культуры. Ведь звание Народного артиста, не скрою, стимулирует на большие свершения. P.S. Народным артистам положено место на Байковом. И нас с женой могут "поселить" вместе, но правда говорят, что там давно уже нет свободных мест", – написал Александр.
Звездная супруга Екатерина Кухар поздравила Александра со знаменательным событием: "Котик....... ты как никто другой этого заслужил..... Ты реактивный двигатель украинского балета!".
Предлагаем вспомнить ТОП-10 самых ярких фотоэпизодов из разных спектаклей с участием Александра Стоянова:
Ранее мы также писали, что Александр Стоянов показал дочь Анастасию.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram