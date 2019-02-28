Александр Ягольник: "По честным цифрам должны были победить YUKO"

Продюсер обвинил Зураба Аласанию в том, что тот знал о фальсификации голосов

Александр Ягольник Фото: facebook.com/alexander.yagolnik

Не утихает скандал и общественный интерес вокруг Нацотбора на "Евровидение 2019". Недавно стало известно, что Украина не будет участвовать в конкурсе. Известный украинский продюсер Александр Ягольник высказал свое мнение по поводу сложившейся ситуации. В эфире передачи "Свідок" на телеканале "Прямий" он обвинил Зураба Аласанию, главу НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины) в том, что он не провел расследование касательно голосования на Нацотборе и фальсификации его результатов.

"Зураб Аласания когда-то принял решение в 2014, что Украина не будет участвовать в Евровидении. Хорошо, это был особенный год. Мы простили ему это. Но сейчас, видя, результаты голосования... Как любой нормальный человек, он чувствует в конце концов что-то неправильное. Он побоялся начать расследование и эти украденные голоса вернуть YUKO", – ометил Ягольник.

Фото: facebook.com/zurab.alasania

Александр также отметил, что в этом году число голосовавших людей было низким (170 тысяч голосов, 70 из которых – за MARUV), по сравнению, к примеру с годом, когда в Нацотборе победила Джамала. Тогда проголосовало 390 тысяч зрителей.

"В шоу-бизнесе знают, что если есть событие, которое повторяется циклично, каждый год оно привлекает все больше внимания. В год Джамалы проголосовало 390 тысяч, просто сравните. И после этого, Зураб Аласания должен был понять, что происходит что-то не то. Провести оперативное расследование и дать Украине честные цифры. По честным цифрам Должны были победить YUKO", – утверждает продюсер.

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