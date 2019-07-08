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Александр Зазарашвили: что известно о победителе "Голос. Діти 5"

Подопечный "Время и Стекло" стал триумфатором 5 сезона вокального шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Александр Зазарашвили
Александр Зазарашвили
Фото: Канал "1+1"

Победителем 5 сезона шоу "Голос. Діти", финал которого состоялся в воскресенье, 7 июля, стал подопечный группы "Врем и Стекло" Александр Зазарашвили из Грузии. Юный певец соревновался за первое место рядом с Варей Кошевой и Ярославом Карпуком. Далее в материале узнайте интересные факты о 12-летнем победителе украинского "Голоса".

Александр Зазарашвили родом из небольшого поселки в Грузии. Несмотря на юный возраст мальчик уже точно решил, что станет певцом, потому что музыка – это его жизнь.

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Саша растет в многодетной семье. Его родители воспитывают двух родных и четверых приемных детей, чьи родители погибли в автокатастрофе.

Семья Зазарашвили живет скромно, но сам Александр мечтает стать успешным артистом, чтобы иметь возможность помогать родным, а также детям, которые живут без мамы и папы.

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На слепых прослушиваниях "Голос. Діти 5" Александр Зазарашвили покорил судей исполнением хита "All by myself" Селин Дион. К Саше повернулись все три кресла звездных тренеров шоу, но мальчик выбрал команду "Время и Стекло".

На вокальных боях проекта Зазарашвили сошелся на одной сцене с Максимом Комисарчуком и Марией Магильной. Ребята исполнили песню Бейонсе "Halo". Надя Дорофеева и Позитив подарили певцу путевку в финал "Голоса".

В вокальных нокаутах Александр Зазарашвили также боролся с сольной песней "Who's Lovin You", и прошел в суперфинал проекта, оставив позади Дарью Бугайчук и Таисию Скоморохову. В суперфинале "Голоса" Саша вышел на сцену с песней отечественной певицы Нино Катамадзе "Once in the Street".

Напомним, что ранее мы рассказывали, как Нетта Барзилай зажгла в прямом эфире финала "Голос. Діти 5".

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