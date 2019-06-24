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Александра Кучеренко рассказала подробности отношений с Дмитрием Комаровым

Супруга Дмитрия Комарова приехала поддержать мужа в Одессу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Фото: instagram.com/aakucherenko

Недавно известному украинскому путешественнику Дмитрию Комарову удалось удивить публику. Телеведущий заявил, что женился на "Мисс Украина 2019" Александре Кучеренко. Пара уже рассекретила подробности своего романа. В том числе Дмитрий и Александра признались, что из роман начался еще до проекта "Танці з зірками", где они выступали в паре.

Подробнее о свадьбе Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко смотрите в сюжете:

А вчера Александра Кучеренко на своей странице в Instagram сообщила, что приехала в Одессу, чтобы поддержать любимого. Выяснилось, что прямо на берегу моря состоялся мастер-класс Дмитрия Комарова. Жена телеведущего призналась, что первой узнает обо всех экстремальных поездках мужа, однако готова слушать его истории бесконечно.

"Я часто первой узнаю все новости экстремальных путешествий Димы, знаю на память большинство невероятных историй и могу почти дословно их пересказать! Но готова слушать Диму вновь и вновь)) Сегодня творческий мастер-класс прямо на берегу моря! А это вдвойне приятное удовольствие) Спасибо, Одесса", – написала Александра Кучеренко и добавила солнечное фото.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

Напомним, Дмитрий Комаров признался, что подарила ему жена на день рождения.

Ранее мы также писали, что Даша Квиткова показала квартиру, в которой живет с Никитой Добрыниным.

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