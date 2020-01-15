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Александра Серова госпитализировали после стрельбы в ресторане Подмосковья

Певцу выстрелили из пистолета в ногу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Александр Серов
Александр Серов
Фото: instagram.com/alexander_serov_official

68-летний российский певец Александр Серов, который намерен дать концерт в Киеве, получил огнестрельное ранение в ногу во время перестрелки в одном из ресторанов Подмосковья.

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Неприятный случай произошел с исполнителем хита "Я люблю тебя до слез" в конце 2019 года, когда он проводил вечер с друзьями в ресторане. С компанией за соседним столиком у них возникла ссора, которая переросла в выяснение отношений, а в позже – в перестрелку.

Александр Серов
Александр Серов
Фото: instagram.com/alexander_serov_official

"Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался! Сейчас уже моему здоровью ничего не грозит. Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю. Но думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию" — рассказывает Starhit певец.

Также Александр Серов отметил, что в полицию не обращался, поскольку злоумышленники сразу же убежали после перестрелки: "Какой суд, о чем речь?Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала".

Напомним, что дочь Александра Серова зарабатывает на жизнь маникюром.

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