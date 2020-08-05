Александру Зарицкую сравнили с Аллой Пугачевой: солистка группы KAZKA показала новый имидж

Украинская удивила сменой прически

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая ранее станцевала в нижнем белье в преддверии премьеры нового трека, перевоплотилась в кокетливую блондинку. Результатом своего перевоплощения артистка поделилась в Instagram в день своего рождения, а некоторые фанаты сразу же отметили ее сходство с известной российской певицей.

3 августа солистка группы KAZKA отпраздновала 28-летие. Певица получила множество поздравлений от коллег и фанатов, а также успела попробовать на себе новый имидж. Черно-белое фото Александры Зарицкой со светлыми волосами очаровало поклонников, но при этом в комментариях написали, что артистка стала похожа на певицу Аллу Пугачеву.

Александра Зарицкая позирует с новой прической Фото: facebook.com/kazka.band

Другим же подписчикам Александра Зарицкая в образе блондинки напомнила Адель, которая в последнее время поражает фанатов своим внешним видом.

В апреле стало известно, что солистка группы KAZKA снова одинока – певица рассталась с бойфрендом и назвала причину, почему они почти не общаются.

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