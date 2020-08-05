Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Александру Зарицкую сравнили с Аллой Пугачевой: солистка группы KAZKA показала новый имидж

Сегодня, 09:00

Украинская удивила сменой прически

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая ранее станцевала в нижнем белье в преддверии премьеры нового трека, перевоплотилась в кокетливую блондинку. Результатом своего перевоплощения артистка поделилась в Instagram в день своего рождения, а некоторые фанаты сразу же отметили ее сходство с известной российской певицей.

3 августа солистка группы KAZKA отпраздновала 28-летие. Певица получила множество поздравлений от коллег и фанатов, а также успела попробовать на себе новый имидж. Черно-белое фото Александры Зарицкой со светлыми волосами очаровало поклонников, но при этом в комментариях написали, что артистка стала похожа на певицу Аллу Пугачеву.

Александра Зарицкая позирует с новой прической
Александра Зарицкая позирует с новой прической
Фото: facebook.com/kazka.band

Другим же подписчикам Александра Зарицкая в образе блондинки напомнила Адель, которая в последнее время поражает фанатов своим внешним видом.

В апреле стало известно, что солистка группы KAZKA снова одинока – певица рассталась с бойфрендом и назвала причину, почему они почти не общаются.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В режиме 24/7: PR-менеджеры ТОП-артистов Украины рассказали о подводных камнях своей профессии 10-летняя дочь известной украинской ведущей побрилась наголо: шокирующее фото Певица Michelle Andrade очаровала фанатов сменой имиджа - фото
имидж Алла Пугачева Анастасия Зарицкая KAZKA
Реклама

Новости партнеров

Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец

Популярные статьи

Сегодня, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Вчера, 16:06Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

Вчера, 12:53Психология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

3 августаFun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

3 августаШоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

3 августаEvents

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

3 августаFun

Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

3 августаШоу-бизнес

Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

3 августаПсихология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

3 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

2 августаEvents

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: узнайте, почему нельзя купаться в этот день

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: история и традиции праздника

Новости партнеров

Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Алла Пугачева разругалась с Киркоровым?
Алла Пугачева разругалась с Киркоровым?
Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски
Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски
Девушка дня. 19-летняя надежда украинского баскетбола
Девушка дня. 19-летняя надежда украинского баскетбола
Блюдо для мужчин: рецепт грузинского салата Тбилиси
Блюдо для мужчин: рецепт грузинского салата Тбилиси
Новорожденный ребенок и кондиционер
Новорожденный ребенок и кондиционер
Что повесить на окно в гостиной? Защита от солнца и дизайн
Что повесить на окно в гостиной? Защита от солнца и дизайн
Ранкова традиція. Настя Каменських поділилася фото в купальнику
Ранкова традиція. Настя Каменських поділилася фото в купальнику

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять