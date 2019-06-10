ALEKSEEV подогрел слухи о романе с участницей "ВИА Гры": фото

Певец пришел на российскую премию с Ульяной Синецкой

ALEKSEEV стал музыкальным продюсером Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Популярный украинский певец ALEKSEEV, который тщательно скрывает свои отношения и никак не подтверждает слухи вокруг его личной жизни, явился на красную дорожку престижной российской премии "Муз-ТВ" с очаровательной участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.

Смотрите полное интервью ALEKSEEV для программы "Зірковий шлях":

Сам Никита Алексеев опубликовал фото в своем Instagram, но никаких официальных заявлений не сделал. Пара на красную дорожку вышла за руку и счастливо позировала фотографам, поэтому остается лишь строить догадки, что это на самом деле означает – официальное подтверждение их отношений или просто дружеский выход на публику?

ALEKSEEV с участницей "ВИА Гры" Ульяной Синецкой Фото: instagram.com/alekseev_officiel

"Вчера было много внимания в нашу сторону. А мы просто получали удовольствие от атмосферы на красной дорожке премии "Муз-ТВ"", - написал ALEKSEEV в Instagram.

Многие фанаты принялись в комментариях поздравлять Никиту и Ульяну, желая им крепких отношений и вечной любви.

Напомним, что ранее ALEKSEEV впервые рассказал о романе с участницей "ВИА Гры". Весной в сети появились слухи о том, что Никита Алексеев встречается с Ульяной Синецкой. "Может да, может нет, кто знает. Ну, если говорить искренне, то я очень и очень осторожно отношусь к своей личной жизни, поэтому я всегда так неохотно о ней говорю", – неоднозначно прокомментировал сплетни певец.

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