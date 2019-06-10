Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ALEKSEEV подогрел слухи о романе с участницей "ВИА Гры": фото

Певец пришел на российскую премию с Ульяной Синецкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
ALEKSEEV стал музыкальным продюсером
ALEKSEEV стал музыкальным продюсером
Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Популярный украинский певец ALEKSEEV, который тщательно скрывает свои отношения и никак не подтверждает слухи вокруг его личной жизни, явился на красную дорожку престижной российской премии "Муз-ТВ" с очаровательной участницей группы "ВИА Гра"  Ульяной Синецкой.

Смотрите полное интервью ALEKSEEV для программы "Зірковий шлях": 

Сам Никита Алексеев опубликовал фото в своем Instagram, но никаких официальных заявлений не сделал. Пара на красную дорожку вышла за руку и счастливо позировала фотографам, поэтому остается лишь строить догадки, что это на самом деле означает – официальное подтверждение их отношений или просто дружеский выход на публику?

ALEKSEEV с участницей "ВИА Гры" Ульяной Синецкой
ALEKSEEV с участницей "ВИА Гры" Ульяной Синецкой
Фото: instagram.com/alekseev_officiel

"Вчера было много внимания в нашу сторону. А мы просто получали удовольствие от атмосферы на красной дорожке премии "Муз-ТВ"", - написал ALEKSEEV в Instagram.

Многие фанаты принялись в комментариях поздравлять Никиту и Ульяну, желая им крепких отношений и вечной любви. 

Напомним, что ранее ALEKSEEV впервые рассказал о романе с участницей "ВИА Гры". Весной в сети появились слухи о том, что Никита Алексеев встречается с Ульяной Синецкой. "Может да, может нет, кто знает. Ну, если говорить искренне, то я очень и очень осторожно отношусь к своей личной жизни, поэтому я всегда так неохотно о ней говорю", – неоднозначно прокомментировал сплетни певец.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
ALEKSEEV рассказал, почему продолжает выступать в России Премьера: ALEKSEEV выпустил клип на песню "Целуй" ALEKSEEV рассказал о будущей свадьбе ALEKSEEV впервые рассказал о романе с участницей "ВИА Гры" ALEKSEEV рассказал, почему его хотели усыновить
отношение ALEKSEEV ВИА Гра Никита Алексеев Ульяна Синецкая
Реклама

Новости партнеров

На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Шикарна модель, заради якої капітан Аякса кинув подругу дитинства
Шикарна модель, заради якої капітан Аякса кинув подругу дитинства
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Рядом с Нагиевым Анна Самохина выглядела очень счастливой
Рядом с Нагиевым Анна Самохина выглядела очень счастливой

Популярные статьи

Сегодня, 15:32Fun

День отца: когда отмечается новый праздник в Украине

Сегодня, 13:30Travel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

Сегодня, 11:16Fun

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

Сегодня, 11:00Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Сегодня, 09:17Fun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

Сегодня, 09:06Стиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

Вчера, 20:32Психология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

Вчера, 14:03Шоу-бизнес

Украинская Кончита Вурст: Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

Вчера, 11:07Шоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

8 июняШоу-бизнес

Меган Маркл вышла в свет после родов: как сейчас выглядит герцогиня

8 июняШоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

8 июняТехно

Это провал: прорывной проект Google Stadia огорчил пользователей

8 июняТехно

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

7 июняПсихология

Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж

7 июняШоу-бизнес

Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

Новости партнеров

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Блины на майонезе - невероятно нежные
Блины на майонезе - невероятно нежные
Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
У Леонардо ДиКаприо отобрали
У Леонардо ДиКаприо отобрали "Оскар"
Подтянутый живот и мощный пресс: как правильно делать планку
Подтянутый живот и мощный пресс: как правильно делать планку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь