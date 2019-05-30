ALEKSEEV рассказал о будущей свадьбе

Никите Алексееву приписывают роман с Ульяной Синецкой

ALEKSEEV заговорил о будущей свадьбе Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Не так давно в сети появились слухи о том, что украинский певец Никита Алексеев встречается с участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. Причиной стало видео, на котором пара запечатлена обнимающейся на яхте.

Смотрите эксклюзивное интервью с ALEKSEEV:

На вопрос о том, встречаются они или нет, Никита ответил неоднозначно: "Может да, может нет, кто знает. Ну, если говорить искренне, то я очень и очень осторожно отношусь к своей личной жизни, поэтому я всегда так неохотно о ней говорю".

А недавно ALEKSEEV стал гостем программы "Слава +" и рассказал, какой должна быть его свадьба.

В ходе интервью артист поделился своими мыслями относительно предстоящей свадьбы.

"Мне нужны эмоции, мне нужно вдохновение, которое окрылит меня, которое даст мне стимул. Конечно, для меня такие романтические эмоции – это пища, которая помогает мне потом в своем творчестве", – подчеркнул певец.

По словам Никиты, его свадьба должна состояться в узком кругу людей.

Однако разговоры об отношениях с Ульяной Синецкой Никита комментировать не стал: "Мне кажется, что сейчас не тот момент, когда нужно говорить об отношениях".

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