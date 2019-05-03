ALEKSEEV рассказал, почему его хотели усыновить

Артист также рассказал о своей улыбке и личной жизни

ALEKSEEV Фото: instagram.com/alekseev_officiel

В интервью программе "Зірковий шлях", в рубрике "Кава з перцем" на телеканале Украина, знаменитый украинский певец ALEKSEEV рассказал о том, почему его в детстве хотели усыновить.

Другие интересные подробности смотрите в видеосюжете ниже:





Еще в трехлетнем возрасте маленького Никиту Алексеева по специальной программе родители начали отправлять в Испанию в бездетную семью, где мальчик должен был вдохновляться культурой другой страны и учить язык.

"Это была одна семья и конечно я к ним очень привязался. Маму Пепа, папу Фернандо зовут. И они меня полюбили, как родного сына. И отдавали мне свою любовь сполна", – вспоминает Никита.

Испанские "родители" Никиты настолько сблизилась с новоиспеченным сыном, что предложили его биологическим родителям отдать мальчика им на усыновление: "Был такой период, когда они предложили моим родителям усыновить меня. Но, конечно, мама была против. Потому что главная причина, по которой я ездил туда, состояла в том, чтобы я выучил язык. Но ни в коем случае не для того, чтобы я остался там навсегда. Язык я, кстати, выучил, я очень неплохо разговариваю на испанском", – признался Алексеев.

Напомним, в СМИ появились слухи о том, что ALEKSEEV встречается с солисткой "ВИА Гры".

Ранее артист также рассказал об изменениях в творческой жизни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram