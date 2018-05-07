ALEKSEEV впечатлил фанов "Евровидения" своим перфомансом

8 мая в столице Португалии состоится первый полуфинал самого масштабного в Европе песенного конкурса

ALEKSEEV. Фото: пресс-служба

Уже завтра, 8 мая, в столице Португалии состоится первый полуфинал самого масштабного в Европе песенного конкурса "Евровидение", в котором собрались все фавориты. В числе девятнадцати стран-участников свой перфоманс представит и исполнитель ALEKSEEV. Уже сейчас номер артиста на песню "Forever" еврофаны окрестили в социальных сетях и на форумах как самый впечатляющий на "Евровидении-2018".

В тысячах комментариев пользователи сети обсуждают постановку ALEKSEEV и пытаются разгадать реализованные на сцене приемы и решения, которые они уже имели возможность подсмотреть на репетициях шоу. Главным элементом номера исполнителя является роза – символ любви, страсти, увлечения. Аллегорический образ чувств в танце исполняет артистка FREEDOM BALLET Юлия Зимогляд-Блажкив. Больше всего поразил зрителей финал номера – разорванная спина артиста, с которой прорастают розы, что символизирует душу, пропитанную любовью.

"Этот певец – что-то новое для "Евровидения"! Настоящий шедевр!", "Он должен победить в этом году! Постановка завораживает!", "Самая романтичная песня на "Евровидении" в этом году! Мне это нравится!", "Никто не забудет этот перфоманс! Он невероятно впечатляет! Мой голос – тебе!", "Главный романтик этого конкурса! Это так эффектно!" – пишут фаны конкурса на YouTube из разных стран Европы и на разных языках о номере ALEKSEEV.

Несмотря на то что номер полностью, где история ALEKSEEV раскроется от начала и до конца, зрители увидят только во время первого полуфинала, уже сейчас он не оставляет никого равнодушным. Визуализация перфоманса принадлежит одному из самых известных режиссеров-постановщиков в Восточной Европе Олегу Боднарчуку, который также является продюсером ALEKSEEV. По словам режиссера, самая главная технология номера – это артист: "Артист и идея – главные технологии номера "Forever". Есть и технические приемы, которые зрители увидят уже завтра во время полуфинала. Организаторы "Евровидения" оперативно реагируют на наши замечания и вносят все коррективы. К завтрашнему выступлению мы готовы".

Кроме Белоруссии, которую в этом году представляет ALEKSEEV, за место в финале 8 мая также поборются: Исландия, Израиль, Эстония, Хорватия, Финляндия, Швейцария, Кипр и другие страны. ALEKSEEV с песней "Forever" выступит под номером 8.

Вчера в Лиссабоне состоялось официальное открытие "Евровидение-2018".