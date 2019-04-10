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ALEKSEEV встречается с солисткой "ВИА Гры" – СМИ

Певец состоит в отношениях с Ульяной Синецкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:44
Никита Алексеев и Ульяна Синецкая
Никита Алексеев и Ульяна Синецкая
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana, instagram.com/alekseev_officiel

Популярный певец ALEKSEEV, который признался, как долго не был в отпуске, ранее не был замечен в романтических отношениях, однако на днях ситуация кардинально изменилась. На Instagram-странице Super появилось видео, свидетельствующее о том, что Никита Алексеев встречается с солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. На ролике пара отдыхает на яхте и нежно обнимается.

Отметим, Никита Алексеев и Ульяна Синецкая познакомились на проекте "Новая Фабрика звезд", где артисты спели в дуэте песню "Чувствую душой", и выступление получилось очень эмоциональным. Поклонники еще тогда начали подозревать, что пару связывает не только творчество. 

Однако сами Никита и Ульяна отношения не комментируют, на их страницах в соцсетях нет и намека на то, что у пары роман. Многие предполагают, что секретность может быть связана с условиями контракта участницы группы "ВИА Гра", которые запрещают иметь отношения.

Ранее мы писали, что ALEKSEEV представил клип на песню "Как ты там".

Смотрите видео о самых романтических мгновениях из жизни звезд:

Напомним, Алла Пугачева готовится к концерту. В сети появились первые кадры с репетиции.

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ALEKSEEV ВИА Гра Никита Алексеев Ульяна Синецкая
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