Алексей Суханов: "Гримеры делали из меня демона, хотя все знают – я ангел"

Известный телеведущий рассказал о съемках в "Реальной мистике"

Алексей Суханов снялся в необычном амплуа Фото: пресс-служба канала "Украина"

В четверг, 17 апреля, в 11:30 в эфире телеканала "Украина" выйдет выпуск популярного скриптед-реалити "Реальная мистика", в котором сразу двух персонажей сыграл ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов.

- Завтра на экране ваш дебют в качестве актера в "Реальной мистике". Поделитесь с читателями впечатлениями от съемок, наслаждались процессом?

- Это действительно какая-то магия. Гримеры делали из меня демона, хотя все знают, что я ангел (смеется).

Алексея Суханова гримируют для съемок Фото: пресс-служба канала "Украина"

- Очень много грима, чтобы образ получился ярким. Это ваш первый опыт такой гримировки?

- Это первый опыт в кино для меня вообще. Я начал привыкать лишь на третий день съемок. Мне очень интересно.

- Вас долго пришлось уговаривать на эту роль?

- Ой, совсем недолго. Сколько я думал? Пожалуй, несколько часов. Скажу откровенно, я хотел попробовать себя в актерском амплуа.

- Вас пригласили просто сниматься, сразу рассказали о приготовленной роли?

- Мне пришло письмо из кастинг-отдела канала "Украина" с вопросом, не хочу ли я сняться в сериале. Я спросил, что за сериал, что за роль, на что мне ответили: "Для вас – главная роль". Я решил согласиться, несмотря на то, какая роль. Потом узнал, что буду играть стилиста и даже обрадовался, потому что это же интересно. Сразу же составил себе в голове образ. И потом мне сказали про вторую роль, роль демона! И вот относительно второго персонажа я уже не был так уверен. Потому что я испугался играть демона.

Алексей Суханов сыграл сразу две роли Фото: пресс-служба канала "Украина"

- Предрассудков испугались?

- Я верующий человек. Не могу сказать, что суеверный. Возможно, это для меня была большая неожиданность, поэтому я и испугался. Но все равно, согласился почти сразу.

- Вы много лет перед камерой, много лет снимаетесь, и для Вас, вообще, телепроизводство не новость. А в сериальном производстве Вас что-то удивило?

- Ой удивило. Например, во время записи программы, жизнь такая, как она есть, я ответил на вопрос, и все, мы к нему больше даже не возвращаемся, если вас устроили мои ответы. А в кино надо сыграть сцену, а затем еще не раз к ней возвращаться, потому что там разные планы. И это может даже надоедать. Но это и есть главный признак кинопроизводства. Это очень интересный опыт. Я невероятно впечатлен.

- Много текста пришлось запомнить?

- Нет, текста не много, но он есть, и исключительно на украинском.

Алексей Суханов невероятно впечатлен новым опытом Фото: пресс-служба канала "Украина"

- А теперь честно признайтесь, как вы значитесь в документах, как вам зарплату начисляют, как статисту, как звезде?

- Я не знаю, но зарплату нам платят, это же работа. За любую работу люди получают деньги.

- Но это среднестатистический гонорар?

- Да, безусловно. Он небольшой.

- То есть вы не торговались?

- До приглашения на съемки я увидел скульптуры моего любимого и очень талантливого современного украинского керамиста и захотел их приобрести. Но это же все деньги. И я решил, что все заработанные за роль средства потрачу на приобретение этих скульптур, это будет такой подарок.

- А вам будет интересно смотреть на себя в этой роли? Может, приготовите попкорн, позовете друзей, сядете на диван и будете вместе смотреть?

- Нет, сначала я сам пересмотрю. Приглашу на просмотр друзей и товарищей, если меня все устроит.

Алексей Суханов признался, что критичен к себе Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- Вы критичны к себе?

- Да, я очень критичен к себе.

- На площадке общий язык со всеми нашли?

- Да, очень хорошая атмосфера была дружеская: все работают, друг друга уважают и поддерживают. Я особенно хочу обратить внимание и подчеркнуть, что меня очень поддержали актеры "Реальной мистики". Если я к ним обращался за любым советом, они всегда помогали.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказал о курьезных случаях на съемках и своих увлечениях. Телеведущий также признался, какой видит свою старость.