Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алексей Булдаков: как прощались с актером и где прошли похороны

Артиста похоронили в Москве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:42
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Фото: Instagram

В понедельник, 8 апреля, в Москве прошло прощание с известным актером Алексеем Булдаковым. Артист скончался в возрасте 68-ми лет, 3 апреля. Тело артиста было найдено в гостинице Улан-Батора. Сообщалось, что у Булдакова оторвался тромб. Актера не стало во сне.

На прощание с Алексеем в Дом кино в Москве пришло около 300 человек, сообщает "СтарХит". В зале, где стоял гроб с телом, играли композиции в исполнении Булдакова, на большом экране воспроизводились кадры фильмов с его участием. Рядом с артистом сидели его родные. Там же замечен и внебрачный сын Алексея Ивановича — 31-летний Иван. При жизни Булдаков поддерживал связь с ним. К слову, молодой человек проживает с мамой на Мальте, работает в сфере туризма.

Отметим, что похороны актера прошли на Троекуровском кладбище в Москве. Могила артиста находится рядом с захоронениями заслуженных артистов РФ Натальи Крачковской и Дмитрия Брусникина.

Актер известен по роли генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки". Он также снимался в таких картинах, как "Ширли-мырли", "Участок", "Гитлер капут!", "Утомленные солнцем 2: Предстояние".

Ранее мы вспоминали лучшие роли, биографию и цитаты Алексея Булдакова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург" Умер актер из легендарного фильма "Формула любви" В Москве простились с Юлией Началовой
актер похороны прощание Алексей Булдаков
Реклама

Новости партнеров

Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы
Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Виторган: Потом будешь вспоминать это время как самое счастливое
Виторган: Потом будешь вспоминать это время как самое счастливое

Популярные статьи

Вчера, 17:15Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 17:06Fun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 15:25Техно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

Вчера, 14:27Fun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Вчера, 13:55Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

Новости партнеров

Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Как очистить внутреннюю поверхность духовки
Как очистить внутреннюю поверхность духовки
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
В Украине готовят
В Украине готовят "Кровную месть"
Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»
Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»
Лолита показала свое преображение после грима и подтяжки лица
Лолита показала свое преображение после грима и подтяжки лица