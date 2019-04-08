Алексей Булдаков: как прощались с актером и где прошли похороны

Артиста похоронили в Москве

Алексей Булдаков Фото: Instagram

В понедельник, 8 апреля, в Москве прошло прощание с известным актером Алексеем Булдаковым. Артист скончался в возрасте 68-ми лет, 3 апреля. Тело артиста было найдено в гостинице Улан-Батора. Сообщалось, что у Булдакова оторвался тромб. Актера не стало во сне.

На прощание с Алексеем в Дом кино в Москве пришло около 300 человек, сообщает "СтарХит". В зале, где стоял гроб с телом, играли композиции в исполнении Булдакова, на большом экране воспроизводились кадры фильмов с его участием. Рядом с артистом сидели его родные. Там же замечен и внебрачный сын Алексея Ивановича — 31-летний Иван. При жизни Булдаков поддерживал связь с ним. К слову, молодой человек проживает с мамой на Мальте, работает в сфере туризма.

Отметим, что похороны актера прошли на Троекуровском кладбище в Москве. Могила артиста находится рядом с захоронениями заслуженных артистов РФ Натальи Крачковской и Дмитрия Брусникина.

Актер известен по роли генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки". Он также снимался в таких картинах, как "Ширли-мырли", "Участок", "Гитлер капут!", "Утомленные солнцем 2: Предстояние".

Ранее мы вспоминали лучшие роли, биографию и цитаты Алексея Булдакова.

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