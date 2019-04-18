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Алексей Суханов: "У каждого должны быть свои тайные комнаты, куда вход запрещен"

Ждет ли кто-то дома телеведущего, когда он возвращается после эфиров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Алексей Суханов
Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Семь лет назад 16 апреля вышел первый выпуск программы "Говорить Україна". 120 человек работают над тем, чтобы ежедневно с понедельника по пятницу зрители услышали важнейшие истории. Ежемесячно программу смотрят 20 миллионов зрителей по всей Украине, но о личной жизни неизменного ведущего программы Алексея Суханова мало что известно. О том, ждет ли его кто-то дома, когда он возвращается после репетиций и эфиров, Алексей эксклюзивно рассказал журналистам передачи "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

"Я не люблю где-то бывать на вечеринках, я сторонюсь людей, я не люблю пускать в свою жизнь новых людей. Но я в пустую квартиру не прихожу. Я из тех людей, кто любит, когда в постели только двое, не потому, что мне есть чего-то стыдиться. Но мне кажется, что в жизни я в определенной степени, насколько это можно, искренний и откровенный человек, но у каждого должны быть свои тайные комнаты, куда вход запрещен", – делится телеведущий.

Алексей Суханов Фото: instagram.com/suhanov.official
Алексей Суханов Фото: instagram.com/suhanov.official

Несколько лет назад Алексей Суханов развелся с супругой, но до сих пор поддерживает с ней хорошие отношения.

"Причиной развода была моя глупость, – говорит Алексей Суханов. – Оля настойчиво упорно боролась и пыталась спасти. Она пыталась достучаться, но я не слышал. Не было понимания, как надо все же относиться, что именно надо ценить и беречь, и не сохранил. Но, вы знаете, мне кажется, что это на пользу. Прежде всего, Оле – она получила то, о чем мечтала. Она вышла замуж. Но вы знаете, я очень рад за нее. Она сейчас счастлива, и это самое главное. Мы как друзья общаемся".

Напомним, ранее мы писали о том, что Алексей Суханов мечтает об украинском гражданстве.

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