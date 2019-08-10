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Ален Делон идет на поправку после перенесенного инсульта

Дочь 83-летнего актера рассказала о его состоянии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:09
Ален Делон перенес инсульт
Ален Делон перенес инсульт
Фото: AFP

Легендарный французский актер Ален Делон на днях попал в больницу. 83-летний артист был госпитализирован в лечебницу в Швейцарии после перенесенного инсульта. О состоянии Алена Делона после случившегося рассказала его дочь Аннушка.

Смотрите сюжет о том, как Ален Делон получил почетную Золотую пальмовую ветвь:

На своей странице в Instagram дочь знаменитости поделилась, что Ален Делон находится в удовлетворительном состоянии. "Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит нормально. И это не случайно, ведь он по характеру – человек-победитель. Ален Делон благодарит свою публику и своих друзей за все те многочисленные послания любви и поддержки, которые они ему направили, и которые позволяют ему продвигаться вперед", – написала Аннушка в публикации.

Она отметила, что инсульт, который пережил Делон, сопровождался острой субдуральной гематомой, то есть кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве.

INSTAGRAM (@anouchkadelon)

Напомним, что в начале лета Ален Делон уже был госпитализирован в клинику. Тогда актер жаловался на участившиеся приступы мигрени.

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