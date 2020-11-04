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Алена Шоптенко блеснула утонченными формами в телесном боди: фото

Сегодня, 11:29

Хореограф поделилась новой студийной фотосессией

Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко, которая ранее призналась, что переболела звездной болезнью, очаровала фолловеров новыми фото в Instagram.

В телесном боди с принтом татуировок Алена Шоптенко позировала в танцевальных позах, демонстрируя гибкость и изящность своей фигуры.

В публикации танцовщица поразмышляла о том, как важно изучать больше нового в жизни.

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей", – написала Алена Шоптенко.

По словам хореографа, когда она еще десять лет назад была бальницей и познакомилась с современной хореографией, то не могла представить, что так можно танцевать.

"Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой. И тут имеется ввиду нестабильность не только в шагах, но и в мыслях", – написала Шоптенко.

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Алена призналась, что неуверенность в новом стиле помогла открыть ей глаза на многие вещи в искусстве танца. Оказалось, что танцевать без каблука при овладении навыками можно намного больше и шире.

Так, Шоптенко сравнила эту историю с изучением нового в жизни. Тогда, по мнению хореографа, будет лучше координация тела и ума.

"А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке", – добавила Алена.

Алена Шоптенко позирует в телесном боди
Алена Шоптенко позирует в телесном боди
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, недавно Алена Шоптенко рассказала о разводе с Дикусаром.

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