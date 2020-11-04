Алена Шоптенко блеснула утонченными формами в телесном боди: фото
Хореограф поделилась новой студийной фотосессией
Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко, которая ранее призналась, что переболела звездной болезнью, очаровала фолловеров новыми фото в Instagram.
В телесном боди с принтом татуировок Алена Шоптенко позировала в танцевальных позах, демонстрируя гибкость и изящность своей фигуры.
В публикации танцовщица поразмышляла о том, как важно изучать больше нового в жизни.
"Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей", – написала Алена Шоптенко.
По словам хореографа, когда она еще десять лет назад была бальницей и познакомилась с современной хореографией, то не могла представить, что так можно танцевать.
"Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой. И тут имеется ввиду нестабильность не только в шагах, но и в мыслях", – написала Шоптенко.
Алена призналась, что неуверенность в новом стиле помогла открыть ей глаза на многие вещи в искусстве танца. Оказалось, что танцевать без каблука при овладении навыками можно намного больше и шире.
Так, Шоптенко сравнила эту историю с изучением нового в жизни. Тогда, по мнению хореографа, будет лучше координация тела и ума.
"А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке", – добавила Алена.
Напомним, недавно Алена Шоптенко рассказала о разводе с Дикусаром.
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