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Алена Шоптенко поделилась редким фото с мужем

Хореограф трогательно поздравила супруга с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Алена Шоптенко поделилась редким фото с мужем
Алена Шоптенко поделилась редким фото с мужем
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая недавно отпраздновала первый год своего малыша, не часто радует фолловеров семейными снимками. Несмотря на повышенный интерес к ее мужу и сыну со стороны поклонников, звезда "Танців з зіркми" редко выставляет частную жизнь напоказ. но случаются исключения.

Смотрите, как Алена Шоптенко отпраздновала первый день рождения сына:

Так, в своем Instagram Алена Шоптенко опубликовала совместный снимок с мужем Алексеем. В блоге хореограф поздравила возлюбленного с днем рождения. "С днём рождения, любимый! Будь всегда таким, как есть. Счастлива, что мы семья", коротко написала в посте Алена.

INSTAGRAM (@alena_shoptenko)

Радостные фолловеры звезды тепло отреагировали на редкий снимок пары, и принялись поздравлять супруга Шоптенко. "Прекрасные", "Чарівні, вітаю!", "Идеальная пара", "Счастья вам", – пишут в комментариях пользователи.

Напомним, что ранее Алена Шоптенко, Артем Пивоваров и другие знаменитости откровенно рассказали о своем детстве.

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